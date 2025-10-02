Войната в Украйна:

Мишел Пфайфър станала баба: Ето как се е отразило на кариерата ѝ

02 октомври 2025, 09:32 часа 0 коментара
Холивудската звезда Мишел Пфайфър обяви, че е станала баба, и разказа как това е повлияло на професионалния ѝ живот. В подкаста „Smartless“, трикратно номинираната за Оскар Пфайфър разказа на водещите Джейсън Бейтман, Шон Хейс и Уил Арнет, че имането на внуче е „небесно преживяване“.

„Бях много тихa по въпроса и това е – небесно. Невероятно е“, каза Пфайфър, която има осиновена дъщеря Клаудия Роуз и син на име Джон Хенри.

„А ако бях знаела, че ще стана баба, нямаше да поемам толкова много работа, но съм се наслаждавала на всичко и съм много благодарна,“ добави тя. „Обичам всеки от тези проекти,“ каза Пфайфър, имайки предвид последните си ангажименти, включително спиноф сериала на „Yellowstone“ „The Madison“ по Paramount+, коледната комедия „Oh. What. Fun“ и телевизионната адаптация на романа на Руфи Торп „Margo’s Got Money Troubles“.

Снимка: Getty Images

„Толкова съм благодарна. Толкова съм благодарна, защото обичам актьорството… всъщност вероятно сега се наслаждавам на него повече от всякога, защото съм по-спокойна“, каза актрисата.

За променените приоритети

Холивудската звезда има дълга и впечатляваща кариера както в киното, така и по телевизията, включително участия във филмите „Scarface“ (1983), „Batman Returns“ (1992) и сериала на Showtime „The First Lady“ (2022).

„Наистина нямам време да мисля за нищо друго освен за текущата задача“, заяви тя, подчертавайки, че преди няколко години е създала и компания за парфюми. „Но когато се задаваха всички тези актьорски проекти, си мислех: „Добре, добре, как ще успееш да се справиш с това и да имаш личен живот?“ Защото това не винаги е било лесно за мен. Аз съм тип човек „всичко или нищо“, добави Пфайфър.

„Винаги обичам да поемам предизвикателства, след което се впускам и е като „или потъваш, или плуваш“, и по някаква причина това ме зарежда“, каза тя, преди да отбележи, че приоритетите ѝ са се променили напоследък.

„Нямам нито времето, нито желанието да се задълбочавам толкова дълго и да не живея в момента“, допълни още Пфайфър, предава БГНЕС.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
