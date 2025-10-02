Общината търси съдебни заседатели за Софийския градски съд

Столична община обяви процедъра за набиране на заседателите за Софийски градски съд (СГС) за мандат 2026-2030 година. "В момента е отворена процедура по набиране на кандидати. Тя ще бъде отворена до средата на месец октомври", съобщи председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров. И призова всички хора, които са "активни и искат да помогнат за някои по-честни процеси, да се включат". "Това е един шанс, в който можем да направим съдебната система доста по-прозрачна и с едни по-честни съдебни заседания", добави той.

ОЩЕ: 20 лева на дело: Столична община търси съдебни заседатели

Общинският съветник Димитър Петров припомни, че комисията вече е настоявала пред министъра на правосъдието да се осигури бюджет за повишаване възнагражденията на съдебните заседатели. По думите му, макар хората да идват мотивирани да изпълнят гражданския си дълг, заплащането е важна част от тяхната мотивация.

Какви са изискванията?

Общинският съветник Христо Копаранов подчерта, че необходимите документи и условия за кандидатстване са публикувани на сайта на Столичния общински съвет. Той апелира към хората, които имат активна гражданска позиция, да кандидатстват: "В съдебния състав гласовете на съдиите и заседателите са равни. Всеки, който има желание да влияе на процеса и да търси истината, може да го направи именно като съдебен заседател".

Копаранов обясни още, че кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 68 години, да имат завършено средно образование, да не са осъждани, да не фигурират на отчет в психодиспансер и да нямат принадлежност към Държавна сигурност.

Общинските съветници обясниха, че за да привлекат млади хора са изпратени писма до университетите и техните юридическите факултети, както и до районните администрации за разпространение на информацията сред жителите на столицата.