Испания привиква израелския посланик заради задържаната флотилия за Газа

02 октомври 2025, 11:29 часа 284 прочитания 0 коментара
Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес обяви, че ще извика временния посланик на Израел в Мадрид, след като израелската армия задържа няколко кораба от хуманитарната флотилия, която се приближаваше към Газа.

„Това са мирни граждани, които нямаха никаква цел освен хуманитарна и следователно не представляваха заплаха за никого“, заяви министърът по обществената телевизия TVE, говорейки за задържаните активисти, цитиран от АФП и БГНЕС.

Според Албарес, на корабите от флотилията са се намирали 65 испанци, макар че на този етап няма точни данни колко от тях са били задържани.

Израел няма посланик в Мадрид от признаването на държавата Палестина от испанското правителство през май 2024 година.

Спасиана Кирилова
