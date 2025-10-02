Неочаквани ходове в "Игри на волята" превърнаха двама от Феномените в жертви

Теодор-Чикагото и бившия капитан Александър в племето на Феномените от "Игри наволята" се превърнаха в жертви на обстоятелствата след неочаквани ходове по време на племенния съвет в сряда вечер. Сините не се представиха задоволително в номинационната битка и отново седнаха край огъня с водещата Ралица Паскалева, която за пореден път успя да ги изненада.

В резултат на лошото си представяне, Феномените се озоваха на номинации. Там Гордиенко замени своите 100 златни гроша за имунитет и удобства в Изолатора, а колоритната Наталия зае 50 златни гроша от кинезитерапевтката Ръждавичка, за да си осигури спокойствие.

Още: Изненадващи обрати и сълзи в "Traitors: Игра на предатели"

Последвалото гласуване изпрати Теодор-Чикагото и Александър на битка за оцеляване.

Драматичните моменти

Преди сблъсъка за спасение новодошлият Томи реши да изпрати бизнесдамата Александра в изгнание - ход, който шокира всичките му съотборници в Резиденцията. По този начин той изпълни обещанието си към своите бивши съплеменници от Победителите да изпрати равностоен на техните сили воин.

Още: Петият сезон на "Ергенът" идва: Вижте кои трима мъже ще търсят любовта (СНИМКИ)

Номинационната битка на Арената също предложи множество драматични моменти. Въпреки забавянето си в началото, Жълтите съумяха да грабнат лидерската позиция и да стигнат до логическата задача първи. Там обаче по-бързи се оказаха бившите коалиционни партньори д-р Петров и Иван, които спасиха Зелените. Този развой на събитията донесе поредна загуба на Сините тази седмица.