Неочаквани ходове в "Игри на волята" превърнаха двама от Феномените в жертви

02 октомври 2025, 09:52 часа 0 коментара
Неочаквани ходове в "Игри на волята" превърнаха двама от Феномените в жертви

Теодор-Чикагото и бившия капитан Александър в племето на Феномените от "Игри наволята" се превърнаха в жертви на обстоятелствата след неочаквани ходове по време на племенния съвет в сряда вечер. Сините не се представиха задоволително в номинационната битка и отново седнаха край огъня с водещата Ралица Паскалева, която за пореден път успя да ги изненада.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от ИГРИ НА ВОЛЯТА: БЪЛГАРИЯ (@igri.na.voliata.bulgaria)

В резултат на лошото си представяне, Феномените се озоваха на номинации. Там Гордиенко замени своите 100 златни гроша за имунитет и удобства в Изолатора, а колоритната Наталия зае 50 златни гроша от кинезитерапевтката Ръждавичка, за да си осигури спокойствие.

Последвалото гласуване изпрати Теодор-Чикагото и Александър на битка за оцеляване.

Драматичните моменти

Преди сблъсъка за спасение новодошлият Томи реши да изпрати бизнесдамата Александра в изгнание - ход, който шокира всичките му съотборници в Резиденцията. По този начин той изпълни обещанието си към своите бивши съплеменници от Победителите да изпрати равностоен на техните сили воин.

Номинационната битка на Арената също предложи множество драматични моменти. Въпреки забавянето си в началото, Жълтите съумяха да грабнат лидерската позиция и да стигнат до логическата задача първи. Там обаче по-бързи се оказаха бившите коалиционни партньори д-р Петров и Иван, които спасиха Зелените. Този развой на събитията донесе поредна загуба на Сините тази седмица.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Игри на волята ТВ предавания
