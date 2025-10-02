Стойнев: Парламентът трябва да се намеси, когато има блокаж на националната сигурност

"Позицията на БСП е ясна - когато институциите не си говорят, когато няма диалог между тях, когато има блокаж на националната сигурност, трябва да се намеси българският парламент. Тук е мястото при положение, че президентът и Министерски съвет не могат да се разберат как точно да бъдат назначени, кои да бъдат ръководните органи на тези служби, българският парламент да си влезе във функциите", каза председателят на парламентарната група на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев пред медиите във връзка с предложението шефовете на службите да се избират от парламента, а не от президента.

Според него президентът не се лишава от павомощия, тъй като с неговия подпис се назначава, но не може да уволнява. По думите му идеята на управляващите е пред всички български граждани да има дебати и всяка една политическа сила ще може да задава въпроси и всички ще знаем кой ще бъде начело на службите.

"Във време на геополитическа несигурност, да оставяме вътрешната сигурност, външната сигурност без назначения е изцяло неприемливо" добави още Стойнев. Той отбеляза, че това са ключови служби, за които изтича мандата и трябва да се предприемат действия.

"Който иска да прави политически партии, но българският народ това не го интересува. Българският народ иска сигурност. За тази сигурност отговаря Министерски съвет", заяви Стойнев. Той напомни, че навремето ДАР е била част от МВР и на никой не му е правило впечатление, но изведнъж се решава през годините, че ще бъде извън МВР. Според него обаче тези, които са писали Конституцията, са смятали, че е съвсем нормално институциите да не се мразят, а да работят в синхрон.

Постмониторинговият доклад за България

Стойнев коментира отпадането на постмониторинговия доклад за България.

"Имаме български народни представители, които защитават националния интерес. Специално искам да благодаря на Сергей Станишев, това е човекът, който изнесе най-голямата битка. Знам какво той направи именно този доклад да бъде успешен и да бъде прекратен този постмониторинг. Специално искам да благодаря на г-жа Наталия Киселова, която пред мен проведе един ключов разговор", каза Стойнев, но не разкри подробности.

Водната криза

Председателят на ПГ на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев увери, че усилията на управляващите са да подкрепят мерките срещу водната криза. Той уточни, че депутатите от мнозинството искат на второ четене да бъдат приети промените в бюджета.

"Ако нямаше правителство, сега щяхме да сме в предизборна кампания и надали някой щеше да реши проблемите на плевечани, както и за останалите граждани в държавата. Хубаво е, че има правителство, Борд по водите и че се приемат конкретни мерки и се изпълняват", добави още Стойнев.