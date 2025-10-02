Войната в Украйна:

02 октомври 2025, 11:13 часа 441 прочитания 0 коментара
Григор Димитров заяви участие на силен турнир, който вече е печелил

Първата ракета на България Григор Димитров заяви участие на силен турнир, който вече е печелил. Става въпрос за надпреварата от сериите АТР 500 в мексиканския град Акапулко. Както е известно, в момента хасковлията се възстановява от тежка травма, която получи по време на 1/8-финала на Уимбълдън срещу Яник Синер. Тогава Гришо скъса гръден мускул и все още не може да излекува напълно.

Гришо спечели турнира в Акапулко през 2014-та 

Турнирът в Акапулко ще се проведе между 23 и 28 февруари 2026 година. Надпреварата е с награден фонд от 1 832 890 щатски долара. Победителят в турнира ще прибере чек за 314 455 долара. Димитров пази отлични спомени от надпреварата, след като през 2014 година триумфира в нея. На финала той победи Кевин Андерсън със 7:6(1), 2:6 и 7:6(5). Гришо бе редовен участник в Акапулко, но през последните два сезона пропусна надпреварата. Сега обаче е твърдо решен да се завърне в Мексико и отново да демонстрира класата си.

Хасковлията ще има сериозна конкуренция 

Григор Димитров обаче ще има много сериозна конкуренция на турнира в Акапулко през 2026 година. Причината е, че участие в надпреварата вече са заявили тенисисти от ранга на Александър Зверев, Лоренцо Музети, Бен Шилтън, Каспер Рууд, Франсис Тиафо и Алехандро Фокина. Очаква се в следващите седмици още от най-добрите състезатели да потвърдят своето участие в турнира.

