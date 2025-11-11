Моето братче си отиде: Неприятно развитие в "Игри на волята" доведе до сълзи (ВИДЕО)

Броени минути преди началото на битката за територия в "Игри на волята", в понеделник (10 ноември), Жълтите плениха един от най-комплексните воини на своите опоненти - Калин. След избора им, Феномените останаха със свити сърца, а Ръждавичка дори не успя да сдържи сълзите си. "Точно това, което не исках стана. Моето братче си отиде. Много ми е гадно. Ще ми липсва много... Само искам да оцелее, а аз знам, че той ще оцелее до момента, в който не се съберем пак", коментира Симона, разстроена от правилата на играта.

"По-лошо развитие от това не мога да си представя", каза Алекс, който бе най-близък с Калин.

Феномените отново спечелиха резиденцията

Още: Безстрашният Калоян от "Игри на волята" влиза в All Stars сезона на шоуто (ВИДЕО)

Бедстващото племе на Безименните ще прекара поредна седмица на лишения след като претърпя тежка загуба в битката за територия. Въпреки усилията на новото попълнение Калин и всички воини в отбора, Жълтите не съумяха да надвият съперниците си и се завърнаха в Изолатора.

Сблъсъкът за разпределение на териториите във Войната на племената започна с шокираща новина за Феномените. Един от най-комплексните воини на племето, Калин, бе пленен от противниковия лагер. Въпреки непредвидените обстоятелства, Сините отново показаха сплотена отборна игра и стигнаха до финалната логическа задача с комфортна преднина.

Затруднения с пъзела на компютърния специалист Алекс позволиха на Безименните да наваксат изоставането си и да изравнят силите на последното препятствие. Въпреки това, Феномените успяха да завършат загадката преди Жълтите и отново покориха Резиденцията.

Още: Влезе в магазин, за да вземе храна: Отстраниха Томи от "Игри на волята" (ВИДЕА)

Днес на бойното поле в Дивия север един срещу друг ще застанат смелите капитани Ръждавичка и д-р Пекин. Придружени от своите верни секунданти, те ще премерят сили в съревнование на паметта и издръжливостта.