На 70 години: Келси Грамър посрещна осмото си дете

70-годишният актьор Келси Грамър и съпругата му Кейти Уолш станаха родители на момче, което кръстиха Крисиофър. Звездата от "Frasier" обяви радостната новина в понеделнишния епизод на подкаста Pod Meets World, предават от Associated Press. "Току-що се роди четвъртото си дете, така че вече имам осем деца. Не е ли прекрасно?", споделя Грамър. Майка на детето е съпругата му Кейти Уолш, с която Грамър вече има три деца – Фейт, Гейбриъл и Джеймс.

Келси Грамър има общо осем деца от различни връзки. Освен четирите деца с Кейти Уолш, той е баща на Спенсър, Гриър, Мейсън и Джуд от предишни бракове. Актьорът често говори откровено за опита си като родител и признава, че актьорската му кариера му е помогнала да бъде по-внимателен и ангажиран баща. В интервю за Variety през юни 2024 г. той сподели: "Моите деца – малките и по-големите – най-щастлив съм, когато всички са в една и съща стая заедно. Работата ми ми позволи да имам този невероятен опит. Било е болезнено и предизвикателно, но животът е прекрасен и искам да предам това на тях."

Раждането на Крисиофър отбелязва важен момент в живота на Грамър, който, въпреки възрастта си, остава активен родител и се стреми да балансира между професионалния живот и грижата за децата си. Новото попълнение обединява семейството в нов етап и доказва, че родителството може да носи радост във всяка възраст.

Пътят на актьора

В професионалния си път е участвал в редица телевизионни и кино проекти, като се отличава с харизматичното си присъствие и комедийно майсторство. Личният му живот е също забележителен – актьорът има осем деца от различни бракове и връзки и често говори за важността на семейството и баланса между професионалните и родителските отговорности. Освен актьорството, Грамър е и автор на книга, в която споделя лични преживявания и трагични моменти от живота си.