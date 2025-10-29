Супергероят Крис Евънс стана баща за първи път

Американският актьор Крис Евънс, познат от филмите на Marvel, е станал баща за първи път. Съпругата му, 28-годишната португалска актриса Алба Баптиста, е родила момиченце в петък, 24 октомври. Звездната двойка е кръстила дъщеря си Алма Грейс Баптиста Евънс, съобщи People. 44-годишният актьор от "Капитан Америка" ще може да покаже уменията си да се справя с кризисни ситуации и в реалния живот.

Повече за връзката на Крис и Алба

Евънс и Баптиста, които започнаха да се срещат около 2021 г., се ожениха през 2023 г. в имение в Кейп Код, разположено в щата Масачузетс, където е роден актьорът. На сватбата на двойката на Източното крайбрежие са присъствали и колегите му от Marvel - Робърт Дауни-младши (Железният човек), Крис Хемсуърт (Тор), Джереми Ренър (Хоуки) и Скарлет Йохансон (Черната вдовица), съобщи Page Six по това време.

По време на събитието Comic Con през 2023 той нарече сватбата си „прекрасна и красива“, но каза, че той и неговата любима са щастливи да се отпуснат след цялото изпитание. „Планирането на сватба е много“, каза той. „За тези от вас, които са женени, знаете, това отнема много от вас, но сега, след като преминахме през това, просто се наслаждаваме на живота".

Миналата година Евънс сподели за стремежите си към бащинство пред „Access Hollywood“, казвайки, че „абсолютно“ се надява да бъде „супергеройски баща“ като колегата си Дуейн Джонсън-Скалата. „Титлата „баща“ е вълнуваща“, каза тогава актьорът.

Откакто предаде щита на Капитан Америка на Антъни Маки в „Отмъстителите: Краят“ от 2019 г., Евънс демонстрира творческите си мускули с независими филми, включително модерната романтика на Селин Сонг „Материалисти“ и тъмната детективска комедия на Итън Коен „Скъпа, недей“.

Но въпреки това, закоравелите фенове на Marvel не вярват, че времето на Евънс с франчайза е приключило. Те ще разберат веднъж завинаги, когато „Отмъстителите: Страшният съд“ излезе по кината.

