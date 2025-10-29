Направена от истиснки приятели: Джордж Клуни пуска бира на пазара

Основателите на Casamigos Джордж Клуни и Ранди Гербер разработват безалкохолна бира като следващото си съвместно начинание. Това съобщиха източници пред Page Six. Двамата приятели, които през 2017 г. продадоха компанията си за текила за 1 милиард долара на Diageo заедно с бизнес партньора си Майк Мелдман, ще пуснат на пазара новата безалкохолна бира с Мелдман през март.

Безалкохолна напитка с личен почерк

Планираната безалкохолна марка изглежда има подобна история на Casamigos, която е създадена, когато Клуни и Гербер са били съседи с еднакви мексикански вили. Те са известни и с приключенията си с мотоциклети в Мексико, Испания и други места. Casamigos е известна и с организирането на едно от най-звездните партита за Хелоуин в Холивуд.

George Clooney, Rande Gerber to launch non-alcoholic beer as next venture after selling Casamigos https://t.co/MJKGfoSAkA pic.twitter.com/RPiXNrgwuX — Page Six (@PageSix) October 28, 2025

„Ранди, Джордж и Майк не изчезнаха в пенсия – те се отдадоха на живота, който винаги са живели. Между пътуванията с мотоциклети и късните нощни забави, те тихо са създавали нещо ново: безалкохолна бира, направена за истински приятели, от истински приятели и свободата да се събудиш готов за всичко, което предстои“, споделят относно предстоящия проект, информира БГНЕС.

Джордж Клуни е не само един от най-известните актьори в Холивуд, но и активен предприемач, режисьор и филантроп. Освен с кино, той се занимава с продуциране и режисура, като стои зад редица успешни филми и сериали. Клуни е съосновател на марката текила Casamigos, която през 2017 г. беше продадена за милиарди долари, и продължава да инвестира в различни бизнес начинания, включително нови напитки като безалкохолна бира. Известен е и с активната си гражданска позиция – подкрепя хуманитарни каузи, работи по проекти за защита на човешките права и участва в кампании за социална справедливост по света.