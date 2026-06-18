Научи ме да дишам: Пламен Димов разкри душата си пред Радина Кърджилова (ВИДЕО)

Красивото и магнетично лице на българския театър и кино, Радина Кърджилова, отбеляза своя 40-и юбилей. Атрактивната актриса получи вълна от честитки, но най-голямото внимание привлече едно изключително емоционално публично признание. Нейният партньор - Пламен Димов ѝ се обясни в любов - очи в очи, прегърнати, а след това разменяйки си целувки. Този момент бе запечатан от двойката във видео, което актьорът сподели в социалните мрежи по повод рождения ден на половинката си.

Едно различно обяснение в любов

Вместо с обикновени клишета, той разкрива колко специална е Радина за него с важно послание. Думите му, изпълнени с топлота и признателност, със сигурност са докоснали сърцата на почитателите им.

"Ако сутрин се събуждаш и вкъщи всичко е спокойно, звучи музика и има детски смях и те посрещат с усмивка, значи се събуждаш на правилното място. Благодаря ти за всичко това, любов моя! Честит рожден ден", казва Димов на Кърджилова.

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Кадрите, завършващи със силна прегръдка и целувка, срещнаха широката и щастлива усмивка на рожденичката.

Към видеото актьорът добави и кратък текст, описващ чувствата му към любимата жена. "Честит Рожден Ден! Благодаря ти, че ме научи да дишам спокойно. Да чувам и виждам! И да повярвам! Обичам те!"

Радина Кърджилова и Пламен Димов са сред най-обсъжданите актьорски двойки у нас, а за връзката им се носеха слухове още през 2024 година. В началото на миналата година двамата официално потвърдиха, че са заедно като двойка, след като Радина публично се обясни в любов на Димов.

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