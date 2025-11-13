Знаменитост със съвършени черти: Науката определи най-красивата жена в света

Най-красивата жена в света, според ново изследване, базирано на гръцкото "Златно сечение на красотата" е носителката на "Оскар" и звезда от филмите "Бедните създания" (Poor Things) и "La La Land" Ема Стоун. Тя е призната за 94,72 процента съвършена според Златното сечение, което измерва физическата перфектност.

Снимка: Getty Images

Д-р Джулиан Де Силва, ръководител на Центъра за напреднала естетична и пластична хирургия на лицето в Лондон, обясни, че актрисата е големият победител според всички елементи на лицето измерени относно физическото съвършенство. "Ема Стоун получи най-високи оценки за веждите си (94,2 процента) и високи резултати във всички останали категории. Тя има почти съвършена линия на челюстта с резултат 97 процента и красиво пропорционални устни – 95,6 процента. Тя зае първото място благодарение на постоянните си отлични резултати във всички елементи на Златното сечение.", казва ръководителят.

Според изследването, други звезди с "научно доказани красиви" лица са Зендая, Бионсе и Марго Роби.

За да разбере кои жени са най-красиви, д-р Де Силва използвал компютърни техники за картографиране на лицето, основани на Златното сечение. "Тези напълно нови компютърни методи ни позволяват да разгадаем някои от тайните на това какво прави един човек физически красив, а технологията е полезна и при планирането на операции на пациенти", обяснява той.

Златното сечение е математическо уравнение, измислено от древните гърци в опит да се измери красотата. То може да се приложи към почти всичко – дори Леонардо да Винчи го използвал, за да изобрази идеалното мъжко тяло в своята прочута творба "Витрувиански човек".

Основната идея на Златното сечение е, че колкото по-близки са пропорциите на лицето или тялото до числото 1.618 (Φи), толкова по-красива изглежда формата.

Докато анализът на д-р Де Силва показал, че Ема Стоун е най-красивата жена, всички десет изследвани жени били много близо до перфектния резултат от 100 процента.

Актрисата от "Дюн", Зендая, била непосредствено след Стоун с резултат 94,37 процента. "Зендая се представи отлично в почти всички категории: устни (99,5 процента), очи (97,3 процента), чело (98 процента)", уточни д-р Де Силва. "Тя е с по-нисък резултат за позиционирането на носа спрямо устните и формата на веждите.", допълва той.

Снимка: Getty Images

Актрисата от "Беднякът милионер" ("Slumdog Millionaire"), Фрида Пинто, е следваща в класацията с общ резултат 94,34 процента, следвана от звездата от "Короната" ("The Crown"), Ванеса Кърби – 94,31 процента.

Междувременно Джена Ортега е определена като притежателка на най-красивото чело (99,6 процента), но получила най-ниска оценка за формата на лицето (88 процента).

Снимка: Getty Images

Други звезди в списъка са Оливия Родриго (93,71 процента), Айшвария Рай Баччан (93,41 процента) и Танг Вей (93,08 процента).

Класацията на топ 10 завършва със суперзвездата Бионсе, чието лице получило резултат 92,4 процента. "Висок резултат за форма на лицето (99,6 процента), очи, вежди и устни. По-нисък резултат за позицията между носа и устните", казва д-р Де Силва.

Най-съвършеният мъж

Това не е първият път, когато д-р Де Силва използва Златното сечение, за да оцени красотата. Миналата година пластичният хирург използва същата формула, за да открие десетимата най-красиви мъже в света.

Аарън Тейлър-Джонсън оглави класацията с впечатляващ резултат от 93,04 процента, изпреварвайки Лусиен Лавискаунт (92,41 процента), Пол Мескал (92,38 процента) и Робърт Патинсън (92,15 процента).

„Неговият резултат от 93,04 процента лесно би го направил най-привлекателния Джеймс Бонд в историята, ако наистина получи ролята, както се очаква", коментира д-р Де Силва за Тейлър-Джонсън и неговите съвършени характеристики. "Той изпреварва всички актьори, играли Джеймс Бонд – Шон Конъри е на второ място с 89,2 процента, Роджър Мур е трети с 88,8 процента, а Даниел Крейг е на последно място – зад Джордж Лейзенби – с резултат 84,2 процента."

„Златното сечение“ е математическа формула, създадена в древна Гърция, за да определи „физическото съвършенство“, като сравнява измервания, пропорции и симетрия.

По време на Ренесанса художници и архитекти използвали това уравнение, известно още като Фи (Phi), като помощен инструмент при създаването на своите шедьоври.

По-късно учените адаптирали математическата формула, която се равнява на 1/1.618, за да обяснят какво прави един човек красив.

Измерват се дължината и ширината на лицето, след което резултатите се разделят.

След това се вземат измервания от линията на косата на челото до точката между очите, от точката между очите до основата на носа и от основата на носа до долната част на брадичката.

Счита се, че човек е по-красив, ако числата са равни или близки едно до друго. След това се обръща внимание на симетрията и пропорциите на лицето, пише Daily Mail.