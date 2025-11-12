Любопитно:

Отново в перфектна форма: Как Сидни Суини свали 15 килограма за два месеца

12 ноември 2025, 17:28 часа 0 коментара
Актрисата Сидни Суини сподели открито за впечатляващата физическа трансформация, която е преживяла заради ролята си на боксьорката Кръсти Мартин във филма „Christy“. За кратък период тя свали близо 15 килограма, за да се подготви за следващите си проекти като „Euphoria“ и „The Housemaid", споделят от "People".

За подготовката си Суини е качила около 13–15 килограма, като е спазвала строг хранителен режим и интензивни тренировки. Тя описва дневната си програма така: сутрин – тренировка с тежести, обяд – бокс или кикбокс около два часа, вечер – отново тренировка с тежести.

Диетата ѝ е включвала високо калорични храни като сандвичи с фъстъчено масло и конфитюр, млечни шейкове и протеинови добавки. Актрисата споделя, че физическите промени били забележими: "Моят бюст се увеличи, а задните части станаха големи. Беше лудост!"

Промяната

След края на снимките Суини е имала само седем седмици, за да се върне към предишната си форма. Тя обяснява процеса: "Когато спреш да тренираш и да приемаш всичките протеинови шейкове, мускулите се топят много бързо… Така че свалих теглото в рамките на две седмици"

За да успее, Суини е спазвала "супер чиста" диета и е правела много кардио тренировки, като е спряла повечето добавки, които е приемала по време на качването. Тя описва преживяването като едно от най-трудните – както физически, така и психически.

Актрисата заявява, че не планира да преминава през толкова екстремни трансформации за други роли: „Може би това е единственият път, когато предизвиках тялото си толкова силно за роля“

Важно е да се отбележи, че подобни трансформации се правят с професионален екип – треньори и хранителни специалисти – и не са препоръчителни за всеки. Суини подчертава, че това не е лесно и изисква много дисциплина, пише "Hola!".

