Неочаквани любовни трепети в "Ергенът: Любов в рая": Новите момчета объркаха дамите

В "Ергенът: Любов в рая" всичко е възможно и нищо не е на всяка цена. Въпреки че по-голямата част от мъжете и жените откриха своята половинка, изглежда, че не всеки ще остане до финала на шоуто с първоначалния си избор. Тримата мъже, които влязоха в предаването едва миналата седмица тотално преобърнаха играта и объркаха чувствата и емоциите на някои от дамите.

Във вчерашния епизод вечерният коктейл започна приятно и премина в много забавление и споделени хубави емоции. До момента, в който се появява водещата Райна Караянева, за да постави нови правила. „В момента в рая има само трима мъже, които търсят формулата на любовта. Именно те, в края на вечерта ще направят важен избор – с три рози ще изберат кои ще са дамите, на които ще ги връчат."

В разгара на вечерта Натали се впусна в усамотен разговор с Радо, а Филипа пък имаше възможност да опознае по-добре Лъчезар. Дали двамата мъже ще успеят да повлияят на чувствата им към техните сегашни партньори - Орлин и Йовица, предстои да видим.

Разочарованията от вечерта

Междувременно раздвоеният Тихомир тотално отряза Хени, но разочарова и Виктория, след като ѝ обясни какво е казал на конкурентката ѝ. "Казах ѝ, че не съм влюбен в теб."⁣ Виктория остана неприятно изненадана от тази информация. Така се почувства и Хени, когато той и каза, че иска да бъдат само приятели.⁣

Тази вечер (17 октомври) предстои да видим как тримата мъже - Радо, Тихомир и Лъчезар, ще разпределят розите между дамите.

