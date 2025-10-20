Няма да повярвате коя жена от "Игри на волята" 7 е имала връзка със сина на Деси Слава

След отпадането на Александра от екстремното риалити "Игри на волята" бизнесдамата гостува в подкаста на шоуто, където освен за представянето си на арената, говори и за личния си живот, връзките и корекциите. Пред водещата Ваня Запрянова Александра обясни, че в началото на година се е разделила с партньора си и за момента няма нова любов в живота си. Оказа се обаче, че в миналото си е имала връзка със сина на певицата Деси Слава. "Буквално беше детска любов. С Майки... чувствам го като брат ми".

Александра призна, че към днешна дата не поддържат комуникация, но ако го види навън, би го поздравила. "За мен той си остана част от живота ми като хубав спомен", каза тя, като допълни, че според нея това не важи за сина на Деси Слава. От думите на Александра разбираме, че двамата взаимно са се огорчили. "Обръщат се нещата, не знаеш кое как може да се завърти. Аз бях на 18 тогава. Бяхме малки, всеки си тръгна по своя път и да види нещо друго, и това е напълно нормално."

Скритата корекция

Александра, която не крие, че има няколко естетически корекции обясни, че гледайки предаването се е изненадала от начина, по който излиза пред камерите. "В момента, в който гледам това предаване... Не знам тази камера какво ми прави... Но устните ми там изглеждат покъртително зле, наистина. Изглеждат огромни".

Тя призна и скрита корекция, която досега не е била коментирала. "Имам леко прибиране на ушите - отопластика". Това ми беше първата промяна в 12 клас".