Най-ценният урок от внуците: Веселин Маринов с трогателно признание

"Личният живот е основното платежно средство срещу популярността", това призна обичаният певец Веселин Маринов в скорошно интервю за предаването "CoolT" по bTV. "От една страна, ако не стигнеш до популярността, значи не си стигнал до онова, за което си мечтал като млад, когато си ходил на концерти на големите български изпълнители. Започваш да се съмняваш дали правиш всичко, както трябва", обясни той пред водещата Петя Дикова.

Изпълнителят на "Лятна жълта рокля" разкри, че с годините става все по-емоционален и често плаче дори за спортните успехи на българите.

С голямо вълнение, Веселин Маринов говори за внуците си и за най-ценния урок, който е научил след раждането им. "Накараха ме да се чувствам малко по-млад. Да имам желание да работя повече.", обясни той, като допълни с най-важното - че животът продължава с поколенията напред.

Певецът говори за начина, по който самият той е възпитан от родителите си и колко важно е той, като дядо, да предаде нещо лично от себе си на своите внуци, което те да не забравят.

"Любовта е във всичко. Не може без любов. Всичко което правиш и го правиш и го обичаш е през любовта.", категоричен е Маринов.

Според него, причината за разделите с бившите му съпруги се дължи именно на отдадеността към творчеството и кариерата. "В случая аз май повече съм избрал творчеството. И преди да срещна сегашната си жена, не съм имал възможност да намеря моя спътник, който да уважава пътя ми".

А относно предателствата в живота си той каза: "Няма съвършени отношения".