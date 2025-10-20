Ютубърът Алпер Чочев е големият победител в "Къщата на инфлуенсърите" (ВИДЕО)

Големият победител в четвъртия сезон на онлайн риалити предаването "Къщата на инфлуенсърите" е ютубърът Алпер Чочев. Финалът на предаването се състоя тази неделя, 19 октомври, на живо в зала "Арена София" и бе излъчен в ефира на bTV Action, където бе обявен финалиста на тазгодишното издание. Интернет феноменът се превърна в любимо шоу за младежката аудитория и събра многобройните си фенове на едно място.

Сред последните останали на финала бяха грумърката Денислава Велкова, която познаваме от "Игри на волята", актьорът Красимир Джунов, участвал във "Фермата" и моделът Лина Роскин.

Сред участниците тази година бяха и други лица, добре познати от романтичното риалити "Ергенът" - Виктор Русинов и Йоана Илиева.

Алпер Чочев е ютубър и инфлуенсър, известен с хумористичните си видеа, реакции и влогове. Той добива популярност с непринудения си стил и чувство за хумор, които му печелят голяма онлайн аудитория. Миналата година се сгоди за любимата си Валя, която през 2022 година го дари с момиченце.

Повече за онлайн формата

"Къщата на инфлуенсърите" е български риалити формат, в който популярни личности от социалните мрежи живеят заедно под един покрив и се състезават в различни предизвикателства, свързани с креативност, комуникация и влияние. Шоуто събира на едно място едни от най-популярните лица онлайн пространството и показва както блясъка, така и напрежението зад тази слава – от създаването на съдържание до сблъсъците на характери.

Припомняме, че миналогодишният победител в "Къщата на инфлуенсъруте" бе Георги Янев, наричан Аквамена на "Игри на волята"

Водещи на "Къщата на инфлуенсърите" са известните ютубъри Павел Колев и Ицака (Христо Стефанов), които са и продуценти на формата заедно с Петьо Пъшев.