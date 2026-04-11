11 април 2026, 16:00 часа
Почит: Кръстиха улица на Бруно Марс

Лас Вегас почете Бруно Марс, който се превърна в една от иконите на Града на греха, с парад и кръсти улица на негово име - Bruno Mars Drive. Властите обявиха петъка за "Ден на Бруно Марс", който започва своето глобално "Романтично турне" в Лас Вегас на стадион "Аледжайънт", "Асошиейтед прес".

Голяма чест

"Това е такава привилегия и аз искам да ви благодаря от цялото си сърце, че ми дадохте това днес", каза Марс пред голяма тълпа, събрала се на булевард "Лас Вегас".

Марс се присъединява към избрана група от творци, на които е кръстена улица в Града на греха – Елвис и певците от Rat Pack – Франк Синатра, Дийн Мартин и Сами Дейвис младши.

Марс пее по сцените на Лас Вегас повече от 15 години и има над 140 шоу представления, когато живее там между 2016 г. и 2025 г. Преди две години той откри коктейл бар и нощен клуб в луксозния хотел "Беладжо".

"Обичам този град толкова много", каза Бруно Марс.

Певецът обеща да дари 1 милион долара на Детската болница на Лас Вегас, като партньорът му – хотел MGM Grand, ще добави към дарението същата сума.

Източник: бТА

Весела Софева Отговорен редактор
