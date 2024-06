Поли Генова посвети новата си песен на децата (ВИДЕО)

Още: Михаела Филева се обясни в любов с новата си песен (ВИДЕО+СНИМКИ)

За песента

Новата песен на Поли Генова носи заглавието "We Only Have Today" и е реализирана с идеята да вдъхновява. Нейното послание е да бъдем до децата и да ги подкрепяме в преследването на техните мечти. Любовта на Поли Генова към сина и дъщеря ѝ е нейната мотивация да посвети новата си песен именно на децата. Певицата разкри, че се тревожи за тяхното бъдеще. "Живеем във време, което никога не сме си представяли, че ще живеем, че ще има действащи войни, че ще има реална опасност за това какво ще се случи в региона ни, в света, в глобален план с планетата ни." Тя призна, че тези теми силно я вълнуват особено откакто е станала родител. Поли Генова разказа, че пишейки песента в Лисабон е усетила меланхолия в музиката и разбира, че това е темата, която иска да разкаже и за която иска да говори. Оттам идва идеята за текста на песента. "За това, че бъдещето ни принадлежи, че не трябва да се страхуваме, че трябва да бъдем смели, че трябва да си подаваме ръка един на друг, че има много вътрешна светлина, която може да ни напътства и води в живота." – обясни певицата и допълни, че децата имат нужда от най-ранна възраст да зная, че имат някой до себе си, на когото могат да разчитат. В песента се подчерта значимостта на времето, което децата трябва да прекарват с родителите си и колко важно е те да растат обичани и подкрепяни от семейството.

Балансът в живота

Във видеоклипа към песента, който е режисиран от Вито Бонев, участва синът на Поли, за който тя казва, че е изключително артистичен, емоционален и обича да влиза в различни роли. Видеото е заснето в Националната астрономическа обсерватория "Рожен" и Планетариума в Смолян.

Според певицата балансът в живота е мит, но благодарение на мъжа до себе си – Джоузеф, тя успява да се справя, отделяйки достатъчно време на децата си покрай работните си ангажименти. "Гледаме да компенсираме, ако в един момент имаме повече ангажименти, след това гледам да съм повече с децата".

За децата си певицата казва, че са изключително активни и на моменти доста диви и обясни, че в дома им винаги е "шумно, весело и различно". "Точно това, за което съм си мечтала - да имам истинско голямо семейство", каза Поли.

