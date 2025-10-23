Провалът на Завоевателите в "Игри на волята" ги изпратя на племенен съвет (СНИМКИ)

Капитанът на Завоевателите Ивайло и най-новото попълнение в племето Радостина ще се борят за своето оцеляване в риалити формата "Игри на волята" тази седмица. Припомняме, че Радостина едва наскоро се присъедини към войната на племената, но нещата са ясни и тя отново ще трябва да се състезава за продължението си в шоуто. След загуба в номинационната битка от сряда вечер (22 октомври), двамата воини събраха най-много негативни гласове от противоположните коалиции в отбора и бяха изпратени на елиминации.

Как премина битката?

Арената в Дивия север приветства враждуващите фракции във Войната на племената за сблъсък на умовете. Поредица от тежки препятствия, преплетени със сложни логически задачи, бяха предизвикателствата пред участниците по пътя към така желаната неприкосновеност.

Племето на Лечителите се справи най-добре с всички компоненти по трасето. Техният новоизбран капитан Траян успя да преодолее всеки един от трите пъзела и донесе победата за Зелените. След значително изоставане в началото на битката, Феномените съумяха да обърнат играта в своя полза и се добраха до ценното второ място.

На противоположния полюс бе представянето на Жълтите. След силно начало, новият член на племето Радостина изпита сериозни трудности на една от главоблъсканиците, което позволи на техните съперници от Сините да постигнат неочакван обрат. Това ги изпрати на нов племенен съвет, където с равен брой гласове Николета и Ивайло бяха изпратени на битка за спасение.

Днес (23 октмври) приключенията в екстремното риалити продължават със следващата битка за спасение, както и последен шанс за тайните изгнаници Недялко, Гордиенко и д-р Коеджикова, да влязат в голямата игра.

