Приятели завинаги: Последно сбогом с Матю Пери (ВИДЕО+СНИМКИ)

ОЩЕ: Стана ясно дали в тялото на Матю Пери са открити наркотици



Матю Пери, който почина миналата събота на 54-годишна възраст, бе погребан в петък в гробище в Лос Анджелис. Опечалените са се събрали на гробището "Форест Лоун" в Холивуд, на по-малко от километър от студиото на "Уорнър брадърс", в което е снимана продукцията. Много холивудски звезди, сред които Майкъл Джексън, Люсил Бол и Елизабет Тейлър са положени в това гробище.

За да кажат последно сбогом на своя колега и приятел, на поклонението дойдоха звездите от хитовия сериал "Приятели" Дженифър Анистън, Лиса Кудроу, Кортни Кокс, Мат Лебланк и Дейвид Швимър.

The cast of #Friends at Matthew Perry’s Funeral. So incredibly sad! pic.twitter.com/4SRwRzqW49