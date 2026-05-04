Емили Блънт и Стeнли Тучи получиха звезди на Алеята на славата заедно (СНИМКИ)

Още преди " Дяволът носи Прада 2" да направи официалната си премиера в кината, на 30 април 2026 г. Емили Блънт и Стенли Тучи официално получиха свои звезди на Холивудската Алея на славата. Церемонията подчерта както професионалните им успехи, така и личната им връзка като семейство и дългогодишни колеги. Събитието се проведе в Холивуд, Калифорния, и отбеляза присъждането на 2841-вата и 2842-рата звезда в категория"Кино". Подобни двойни церемонии са изключително редки, което превърна случая в още по-значим за индустрията и феновете.

Знаменитостите, които ги поздравиха

Церемонията събра впечатляващ списък от звезди. Сред присъстващите бяха Мерил Стрийп, Мат Деймън, Дуейн Джонсън и Робърт Дауни Джуниър, които изнесоха емоционални и често хумористични речи в чест на двамата актьори.

Особено запомнящо се беше изказването на Стрийп, която определи Тучи като "национално съкровище", докато Деймън подчерта техния талант и човечност, наричайки ги "легенди". Самата Блънт не скри емоцията си и заяви, че за нея е "голяма чест" да сподели този момент с Тучи.

Връчването на отличията се проведе непосредствено преди премиерата на дългоочакваното продължение на филма Дяволът носи Прада, в който двамата актьори отново участват. Тази връзка с култовия филм засили символиката на съвместното им отличие и подчерта дългогодишното им творческо партньорство.

Освен професионалната им връзка, Блънт и Тучи са и роднини – Тучи е женен за сестрата на актрисата, което прави събитието още по-лично и емоционално.

Източници: People, Entertainment Weekly