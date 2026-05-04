Парламентът започна работа:

"Велика среща": Антонио Бандерас прегърна Радина Кърджилова (СНИМКИ)

04 май 2026, 13:45 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images, Radina Kardzhilova/Instagram, колаж: Actualno.com
"Велика среща": Антонио Бандерас прегърна Радина Кърджилова (СНИМКИ)

Когато талантът не познава граници, признанието идва от най-високо ниво. Театралната трупа на спектакъла "Медея" изживя истински емоционален катарзис по време на гостуването си в Испания, а причината е една от най-големите звезди на световното кино – Антонио Бандерас, който лично се срещна с българските актьори. 

Признание от един велик артист към други големи имена

Холивудската легенда бе сред специалните гости на представлението, превръщайки обичайната театрална вечер в исторически момент за българското изкуство. Бандерас, известен със своята страст към театъра, не само изгледа постановката, но и отдели време да се срещне лично с екипа зад кулисите. 

Още: Тейлър Суифт с тайно послание за участие в дългоочакван филм (СНИМКИ)

Актрисата Радина Кърджилова, която е част от спектакъла, сподели за емоциите си от срещата с Бандерас - в социалните мрежи тя описа събитието като истинско щастие. "Какво щастие!... Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата "Медея", написа Кърджилова към серия от снимки, на които позира с широка усмивка в компанията на Антонио Бандерас, който я е прегърнал.

Сред кадрите има и видео, в което се вижда краткият разговор, който водят двамата актьори.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Кърджилова, която е известна с дълбоките си и психологически роли, не скри чисто човешкото си вълнение от срещата с холивудската легенда. С три пъти благодаря към публикацията си, българската актриса подчерта, че краката ѝ са треперили от радост във вълнуващия момент.

Колеги и последователи на актрисата в социалните мрежи  побързаха да отбележат в коментарите, че това не е просто случайна среща, а признание от един велик артист към други големи имена - "велика среща", "страхотен кеф", пишат почитатели на Радина Кърджилова. 

Още: Емили Блънт и Стeнли Тучи получиха звезди на Алеята на славата заедно (СНИМКИ)

В "Медея" участват Велислав Павлов, Валентин Ганев, Асен Данков, Явор Вълканов, Стелиан Радев, Вяра Табакова, Радена Вълканова, Жорета Николова, Стефания Колева, Елена Иванова, Надя Керанова, Ана Пападопулу и децата Никола Сарджев и Петър Сарджев (дубльори Борис Петришки и Боян Челебиев). За ролята си в постановката Радина Кърджилова получи номинация за награда ИКАР за водеща женска роля. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антонио Бандерас звезди знаменитости Радина Кърджилова
Ева Петрова
Ева Петрова Редактор
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес