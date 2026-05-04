"Велика среща": Антонио Бандерас прегърна Радина Кърджилова (СНИМКИ)

Когато талантът не познава граници, признанието идва от най-високо ниво. Театралната трупа на спектакъла "Медея" изживя истински емоционален катарзис по време на гостуването си в Испания, а причината е една от най-големите звезди на световното кино – Антонио Бандерас, който лично се срещна с българските актьори.

Признание от един велик артист към други големи имена

Холивудската легенда бе сред специалните гости на представлението, превръщайки обичайната театрална вечер в исторически момент за българското изкуство. Бандерас, известен със своята страст към театъра, не само изгледа постановката, но и отдели време да се срещне лично с екипа зад кулисите.

Актрисата Радина Кърджилова, която е част от спектакъла, сподели за емоциите си от срещата с Бандерас - в социалните мрежи тя описа събитието като истинско щастие. "Какво щастие!... Актьор от такава величина да дойде да гледа нашата "Медея", написа Кърджилова към серия от снимки, на които позира с широка усмивка в компанията на Антонио Бандерас, който я е прегърнал.

Сред кадрите има и видео, в което се вижда краткият разговор, който водят двамата актьори.

Кърджилова, която е известна с дълбоките си и психологически роли, не скри чисто човешкото си вълнение от срещата с холивудската легенда. С три пъти благодаря към публикацията си, българската актриса подчерта, че краката ѝ са треперили от радост във вълнуващия момент.

Колеги и последователи на актрисата в социалните мрежи побързаха да отбележат в коментарите, че това не е просто случайна среща, а признание от един велик артист към други големи имена - "велика среща", "страхотен кеф", пишат почитатели на Радина Кърджилова.

В "Медея" участват Велислав Павлов, Валентин Ганев, Асен Данков, Явор Вълканов, Стелиан Радев, Вяра Табакова, Радена Вълканова, Жорета Николова, Стефания Колева, Елена Иванова, Надя Керанова, Ана Пападопулу и децата Никола Сарджев и Петър Сарджев (дубльори Борис Петришки и Боян Челебиев). За ролята си в постановката Радина Кърджилова получи номинация за награда ИКАР за водеща женска роля.