Риана говори откровено за майчинството, Супербоул и новия албум (СНИМКИ)

Кога ще бъде издаден новият албум на Риана?

В интервюто Риана, чийто предишен албум "Anti" се появи през 2016 г., разкрива, че музиката отново е станал приоритет в живота ѝ. Тя уверява феновете си, че новият ѝ албум ще излезе през 2023 г.: "Искам да се случи тази година. Честно, ако не стане тази година, ще е безумно. Но аз искам да се забавлявам. Искам да правя музика и да снимам клипове.", казва певицата, цитирана от Marca.

Преди изпълнението ѝ на Супербоул, по време на което стана ясно, че певицата е бременна с второто си дете, Риана каза, че деветият ѝ студиен албум няма да бъде като нищо, което е правила досега. "Чувствам се готова да изследвам, да откривам, да създавам нови неща, неща, които са различни, неща, които са извън рамките, странни са, дори които ще са странни за феновете ми.", споделя Рири.

my son so fine! Idc idc idc!



How crazy both of my babies were in these photos and mommy had no clue ❤️❤️

thank you so much @edward_enninful and @inezandvinoodh for celebrating us as a family! pic.twitter.com/0VgjbULXjV