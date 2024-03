Робърт Патинсън тайно е станал баща (СНИМКИ+ВИДЕО)

На кадри от разходката им се вижда как актьорът от "Батман" премества бебето от детска количка на столче за кола, докато Елизабет разглобява детската количка и я натоварва в автомобила.

Британските звезди все още не са разкрили подробности за новото попълнение в семейството им, включително неговия пол и дата на раждане. В мрежата се разпространява информация, че детето е момиченце, пише Fakti.

