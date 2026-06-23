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Род Стюарт на косъм от опасна ситуация: Наложи се да му подават кислород пред публиката (ВИДЕО)

23 юни 2026, 8:27 часа 0 коментара
Снимка: Фотограф: Цветан Узунов
Род Стюарт на косъм от опасна ситуация: Наложи се да му подават кислород пред публиката (ВИДЕО)

Британският певец Род Стюарт е бил принуден да прекъсне свой концерт във високопланински град в щата Юта, САЩ, след като едва не е изгубил съзнание, съобщават американски медии, сред които FOX News и NBC. Според съобщенията 81-годишният изпълнител се е изявявал на сцената в град Уест Вали сити, който се намира на над 1300 метра надморска височина. Род Стюарт внезапно е прекъснал концерта си в петък, давайки знак на своя екип, след което негов асистент му е сложил кислородна маска.

След като се е почувствал по-добре, певецът е казал, че е бил на косъм от това да изгуби съзнание, но е подчертал, че "шоуто трябва да продължи".

Снимка: Getty Images

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Род Стюарт изнася концерти в рамките на турнето си "One Last Time". Следващото му участие е насрочено за 31 юли в Уонтидж, Ню Йорк. По-рано певецът отмени концерт в Сан Диего, Калифорния, заради ларингит, припомня БТА.

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През декември миналата година, като част от европейското си турне, Род Стюарт изнесе първия си концерт в България и демонстрира отлична форма пред многобройните си фенове.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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