Сама срещу всички: Нова доза напрежение в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Нова доза бурни емоции доведоха до сериозни скандали в "Ергенът: Любов в рая". Още с влизането си Виктория, която познаваме от третия сезон на "Ергенът", бе засипана с нападки и обиди, а тя успя да се защити, като не запази мълчание. Участничката бе нападната заради неуважителното си отношение и постоянното желание да обсъжда, критикува и подклажда напрежението. Тя обаче заяви, че "евтини провокации, не могат да я бутнат".

Напрежението обаче ескалира, когато Йовица и Филипа не успяха да запазят самообладание след провокацията на Виктория. Скандал избухна, когато стана въпрос за разпределението в стаята ѝ, която ще споделя с Киара, Натали и Филипа. Йовица също реши да се присъедини и да „налее“ още масло в огъня.

Искрени признания

Извън имението една от двойките се отдаде на романтична среща с вълшебни преживявания сред природата. Хореографката Натали и музикантът Орлин останаха насаме, далеч от шума и кавгите. Двамата прекараха време заедно и дори обсъдиха предходните си връзки.

Орлин разаза пред Натали, че в предишните си любовни отношения често е бил лъган и предаван. Той не скри от момичето, че предходните му взаимоотношения са били предимно с по-възрастни жени.

Снимка: Ергенът: Любов в рая/Facebook

Въпреки че хореографката е по-млада от него, Орлин я определя за "доста зряла за възрастта ѝ" и дори я сравни с останалите участнички: "Бих казал доста по-зряла от някои от жените, които са на по-голяма възраст в къщата."

Натали му призна, че дори и в миналото си, винаги е търсила сериозни взаимоотношения и че 2 пъти са ѝ предлагали брак, още преди да навърши пълнолетие.