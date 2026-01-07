Кристен Стюарт планира римейк на "Здрач" с напълно различна роля (ВИДЕО)

Кристен Стюарт заяви, че с радост би поела режисурата на римейк на култовата филмова поредица "Здрач" - франчайзът, който я превърна в световна звезда. 35-годишната актриса и режисьор говори по темата пред "Entertainment Tonight" по време на наградите "Variety’s 10 Directors to Watch and Creative Impact Awards" в Палм Спрингс, Калифорния, които се проведоха в неделя, 4 януари.

Стюарт беше включена в престижния списък на 10-те изгряващи режисьори, след като през 2025 г. излезе нейният режисьорски дебют "The Chronology of Water". Когато репортер на ET ѝ предложи идеята тя да направи нова адаптация на "Здрач", актрисата реагира с ентусиазъм.

"Много бих искала - вижте, обичам това, което Катрин (Хардуик) направи, обичам това, което Крис (Уайц) направи, обичам това, което всички режисьори направиха с филмите", сподели Стюарт. "Те бяха толкова себе си и странни, малко хаотични и напълно в духа на онова време - преди още да знаят какво точно са, преди всичко да избухне. Представете си, ако имахме огромен бюджет и много любов и подкрепа. Не знам... Бих се радвала да направя нова адаптация. Да, разбира се, ще направя римейка. Правя го! Ангажирана съм!"

Кристен Стюарт изгря до статута на суперзвезда с ролята си на Бела Суон - главната героиня в петте филма от сагата "Здрач", излезли между 2008 и 2012 г. Тя си партнира с Робърт Патинсън, Тейлър Лаутнър, Анна Кендрик, Питър Фасинели, Келън Лъц, Елизабет Рийзър, Ашли Грийн и много други. Филмите са адаптирани по едноименните романи на Стефани Майър.

Поредицата преминава през няколко режисьора: Катрин Хардуик режисира първия филм, Крис Уайц и Дейвид Слейд застават зад "Новолуние" и "Затъмнение", а Бил Кондън режисира финалната екранизация в две части на "Зазоряване".

В интервю за "The Hollywood Reporter" през декември Стюарт си припомни работата по първия филм и наблюденията си върху режисьорския процес на Хардуик, която днес е на 70 години. "Да можеш да издържиш и да организираш толкова много мнения и въпреки това да създадеш нещо, което да се усеща като твое, е почти невъзможно", каза тя. "Когато има толкова много гласове в стаята и толкова големи очаквания, нищо не се усеща лично."

Дебют като режисьор

Новият филм "The Chronology of Water" отбелязва първия режисьорски проект на Стюарт. "Работя по филмите на други хора през целия си живот, откакто бях на девет години, и чувствам, че всичко ме е водело към този момент - да намеря малко пространство за себе си. Това е нещото, което съм искала да правя през целия си живот", сподели тя пред ET в Палм Спрингс.

"The Chronology of Water" вече се прожектира в кината, пише "People".

