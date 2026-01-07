Критична ситуация в Крумовград: Спрян е токът, водата е до коленете (ВИДЕО)

Ситуацията в Крумовград остава критична. Най-кризисната точка е квартал „Дружба“, където няма има ток, а водата според местните стига до коленете. Най-кризисните общини са Крумовград и Кирково, където за утре е обявен червен код. Около 16:30 часа днес се активира и системата BG-Alert, а съветите към хората в утрешния ден са да избягват подлези, защото проливните дъждове ще продължат.

Още: Наводнения в Крумовград и Кирково, цял квартал е под вода (ВИДЕО)

От областната управа казаха, че нямат данни за нужда от евакуация на хора в двете общини. Синоптиците предупреждават за влошаване на времето у нас от тази нощ. Причината е преминаването на студен атмосферен фронт, който ще донесе у нас ниски температури в по-голямата част от страната, ще бъде ветровито и с валежи. И за утре е в сила жълт код за силен вятър в почти цялата страна.

На места поривите му ще достигат до 90 км/ч. А в област Кърджали важи оранжев код за обилни превалявания от дъжд. Очакваните валежни количества ще са около и над 35 литра на кв. метър. Прогнозата е утре дъждът там да отслабва към следобедните часове, а в вятърът чак привечер.

Още: Лична и държавна отговорност: Безводие и фатални наводнения през 2025 г.