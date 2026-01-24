Няма място за срам: Важният урок на Синди Крауфорд към дъщеря ѝ Кая

Кая Гербер е едва на 24 години, но зад гърба си вече има кариера, за която мнозина могат само да мечтаят – успешен модел, актриса и лице на едни от най-големите модни брандове в света. Дъщерята на легендарния супермодел Синди Крауфорд обаче не крие, че възпитанието ѝ е изиграло ключова роля в начина, по който възприема себе си и тялото си днес.

В интервю за "Harper’s Bazaar" Кая разказва, че е израснала в дом, в който голи портрети на майка ѝ са били напълно естествена част от интериора. За нея те никога не са били скандални или неуместни. Напротив – възприемала ги е като изкуство. "За мен те бяха артистични. Не бяха вулгарни... Това беше подарък – да израснеш в дом, в който няма срам от женското тяло", споделя тя.

Кая и пътят на модата

Кая тръгва по стъпките на майка си още като тийнейджър. Макар Синди Крауфорд, която днес е на 59 години, да избягва да дава непоискани съвети, тя е известна със своята безкомпромисна честност, когато дъщеря ѝ поиска мнение.

"Тя не дава съвети, ако не я попиташ. Но ако го направиш – бъди готов, защото ще бъде напълно откровена дори когато е трудно да го чуеш. Обикновено е права, което е изключително дразнещо, но и много ценно. В същото време ми позволява да правя същите грешки, които тя е направила преди 30 години", разказва Кая.

Снимка: Getty Images

Модният свят влиза в живота ѝ много рано. Тя е едва на 10 години, когато участва в първата детска кампания на "Versace". По-късно е обучавана вкъщи, за да може да съчетава училището с ангажиментите си като модел. Спомените от онзи период са изпълнени с объркване и преждевременно порастване. "Имаше толкова много възрастни, които ме гледаха и питаха: "Какво правим сега?" Не можех просто да кажа, че не съм в настроение. Бях дете, което се опитваше да изглежда като възрастен", споделя тя.

Днес Кая гледа на себе си по различен начин. С повече увереност и зрялост, тя си позволява да бъде несъвършена, спонтанна и дори с детинско поведение в определени моменти. Кариерата ѝ на подиума продължава да се развива стремглаво, а тя приема ролята си в модната индустрията с ясно съзнание.

Снимка: Getty Images

"Напълно осъзнавам, че част от работата ми е да бъда това, което хората искат да видят – платно или огледало, върху което те проектират собствените си идеи", казва Кая.

Истинският баланс обаче тя открива в актьорството и най-вече в театъра. За разлика от модата и фотографията, които остават завинаги в дигиталното пространство, театърът съществува само в спомена.

"Обичам театъра, защото той остава в паметта на хората, но не и в медиите. Всяка снимка, която съм правила, е завинаги в интернет – тя ми се отнема. В театъра преживяването е само мое и на публиката. Не мога да го върна назад, както не мога да се върна и в детството си“, споделя тя.

За Кая Гербер именно тази преходност е най-ценната свобода.

Източник: "Female First"