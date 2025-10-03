След концерта в България: Роби Уилямс разкри за тежка диагноза

Роби Уилямс е един от най-известните певци на планетата, а концертът му в София на 28 септември се превърна в едно от най-значимите музикални събития за годината. Шоуто беше изумително, но идването на Роби в България ще се запомни и с чутовния скандал заради поискан подкуп от служители на ДАИ от членове на екипа на певеца. Но оставяме настрана престъпните действия на корумпираните нашенци. Освен че е гений на сцената, Роби Уилямс винаги се е показвал много искрен пред публиката и не се страхува да говори открито за личните си проблеми. Това видяха всички негови фенове само преди броени дни на Национален стадион "Васил Левски". Такъв беше случаят и при последното му участие в британския подкаст "I'm ADHD! No You're Not", където той говори като никога досега за здравето си.

"Официално съм диагностициран с ADHD, депресия, изолация и агорафобия, а да имам такава невероятна слава е нещо, което ме опиянява. Само когато съм в леглото си, се чувствам в зоната си на комфорт. Всичко извън леглото ми е неудобно място, нещо, което лекарите свързват с определени черти на аутизма", признава артистът.

Роби Уилямс разкрива, че се страхува да пее на живо

Фотограф: Цветан Узунов

След това британската звезда казва, че най-лошият му етап е бил между 20 и 30-годишна възраст, като признава, че едва на 40 години е започнала да се подобрява: "Сега съм във възходяща крива на подобрение", казва той. Въпреки това, освен поведенческите разстройства, един от най-важните моменти в разговора е, когато Уилямс говори за натрапчивите си мисли.

"Наскоро осъзнах, че имам Синдром на Турет, само че той не се проявява външно. Това са натрапчиви мисли, които се появяват в мен. Онзи ден вървях по улицата и осъзнах, че тези натрапчиви мисли са в рамките на спектъра на Синдрома на Турет. Просто не ги проявявам", каза той.

Това заболяване е предизвикало у него няколко тика и огромна паника да пее на живо: "Имам много сложно отношение към турнетата и изпълненията на живо. Хората мислят, че трябва да съм развълнуван да видя толкова много хора, които ми показват любов, но всъщност съм ужасен", заключи бившият член на Take That, цитиран от "Marca".