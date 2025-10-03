Силен участник в "Игри на волята" отпадна заради предателство (ВИДЕО)

Изненадващо предателство в отбора на Победителите от "Игри на волята" 7 доведе до елиминирането на охранителя Димитър Димитров в епизода вчера (2 октомври). Въпреки че той очакваше подкрепа от страна на бизнесдамата Александра, нейното неочаквано решение за гласуване определи хода на играта и така Димитър получи решаващ глас срещу себе си. Това сложи край на приключението му в екстремното риалити предаване.

Ето какво се случи?

Вечерта в Дивия север започна с втората седмична номинационна битка. Завоевателите и Лечителите се изправиха едни срещу други в култовото предизвикателство “Разпятието”. Най-добре с него се справи фермерът Кристиан, който издържа най-много време и успя да донесе успеха и спасението за Жълтите.

Загубата за Зелените означаваше нова среща с водещата Ралица Паскалева. Там номинирани бяха д-р Петров и Дино, които ще се изправят срещу изпратените на битка за оцеляване от Феномените Александър и Теодор-Чикагото. Четиримата воини ще се борят за мястото си в играта тази вечер (3 октомври).

Женската коалицията

В племенния съвет на изгнаниците от Блатото определяният за най-силен играч сред Червените Димитър бе отлъчен от племето след гласуване от страна на женската коалиция и новодошлата Александра.

След отстраняването му Александра и д-р Коеджикова получиха подарък от съдбата и шанс да се завърнат в оригиналните си племена - Завоевателите и Лечителите.

