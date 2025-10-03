Войната в Украйна:

Подсъдимият Шон "Диди“ Комбс моли за милост: Преродих се духовно

03 октомври 2025, 08:50 часа 0 коментара
Подсъдимият Шон "Диди“ Комбс моли за милост: Преродих се духовно

Шон „Диди“ Комбс, който е изправен пред над 20 години затвор след шумния процес в Ню Йорк, поиска от съдията „милост“ и „втори шанс“. 55-годишният музикален магнат бе оправдан по най-тежките обвинения – трафик на хора и рекет – което му спести доживотен затвор. Той обаче бе признат за виновен по две обвинения, свързани с проституция, за които може да получи над 20 години зад решетките.

Какво заяви Комбс преди обявяването на присъдата му 

В писмо до съдия Арун Субраманиан Комбс признава вината си, заявявайки, че е „уплашен до смърт“ от мисълта да бъде далеч от семейството си, и обещава никога повече да не извършва престъпления. „Това бяха най-тежките две години от живота ми и вината е изцяло моя“, пише той.

Комбс се извинява на бившата си приятелка Касандра Вентура, която свидетелства за жестоки побои, сексуално и емоционално насилие. „Сгреших много, че вдигнах ръка срещу жената, която обичах“, посочва той. Извинения поднася и към друга жена, свидетелствала под псевдонима „Джейн“.

По време на процеса и двете жени описаха как Комбс и неговият кръг са ги принуждавали да участват в т.нар. „freak-offs“ – сексуални маратони с множество мъже. Комбс не споменава тези случаи в писмото си, като твърди, че поведението му е било следствие от наркотици и егоизъм.

Той описва престоя си в печално известния затвор в Бруклин като „духовно прераждане“, заявявайки: „Затворът ще те промени или ще те убие – аз избирам да живея.“

Адвокатите му настояват за освобождаване преди края на 2025 г., докато прокуратурата смята, че той е „неразкаял се“ и обществена заплаха, настоявайки за поне още десет години затвор.

Очаква се по време на днешното съдебно заседание Комбс да говори лично пред съдията, като писмото му е предварителен знак за това, което ще каже: „Моля за милост, не само заради себе си, но и заради децата ми. Не мога да променя миналото, но мога да променя бъдещето. Бях смирен и пречупен до сърцевината си.“ 

Весела Софева
