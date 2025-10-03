Три грешки при подготовката на колата за студеното време

Времето навън застудява и шофьорите трябва да се съобразят с промяната. Тя често ги сварва неподготвени, тъй като автомобилът им работи нормално в топлото време, но сега изпитва някои затруднения. И те често са свързани със системи, които шофьорите по една или друга причина подценяват.

Извън сезона, например, шофьорите често трябва да се справят с проблеми, причинени от неизправност на мотора на системата за измиване на предното стъкло. През лятото много от тях наливат вода или смес от вода и алкохол в системата, но с настъпването на студеното време тази течност замръзва.

Това води до увреждане на тръбите, както и до блокиране на системата за измиване, което може да причини сериозни неприятности по време на пътуване. Както е известно, лошата видимост е една от основните причини за пътно-транспортни произшествия

Друга често срещана грешка е използването на масло с грешен вискозитет за зимния период. Летните моторни масла имат по-висок вискозитет от зимните, което им позволява да осигурят добро смазване и защита на двигателя при високи температури.

В същото време зимните масла имат нисък вискозитет при ниски температури, означен с цифра и буквата "W" (Winter), което улеснява стартирането на двигателя през студените месеци. Колкото по-ниска е цифрата пред W (напр. 0W, 5W), толкова по-течливо е маслото в студа и по-добре защитава двигателя при студен старт.

Също така е необходимо да се обърне внимание на радиаторите на охладителната система - натрупването на мръсотия през лятото затруднява охлаждането и термичното регулиране, което може да доведе до прегряване на двигателя.