Тайният моден фетиш на Джулия Робъртс (СНИМКИ)

В ролята на главната героиня във филма „After the Hunt“ на Лука Гуаданино, актрисата Джулия Робъртс е поканена във всички телевизионни студиа, за да участва в престижна медийна обиколка. Между отделните срещи, както повелява традицията, тя се впусна в истински моден маратон, за голяма радост на папараците, събрали се по тротоарите на Ню Йорк. В менюто си тя предложи вратовръзки във всички възможни варианти, феерия от очила и костюми, поднесени на поднос.

Снимка: Getty Images

Вратовръзката като задължителен аксесоар

В навечерието на премиерата на филма Джулия Робъртс облече костюм от Вивиан Уестууд, украсен с вратовръзка, декорирана с винтидж брошки. Много „момчешки“ вид, който контрастираше с този от предната вечер, когато тя се появи на улицата, облечена с дълга рокля Khaite и обувки Jimmy Choo.

Снимка: Getty Images

Като добра приятелка на режисьора Лука Гуаданино, Джулия Робъртс имаше идеята да го почете, като поръча да бъдат изработени дрехи с неговия образ. Без да се колебае, нейната стилистка Елизабет Стюарт се обедини с Джеф Веспа, за да създадат рокля и сако. По време на участието си в предаването „The Late Show With Stephen Colbert“ актрисата не се поколеба да облече ексклузивното творение, което беше мил жест към Лука и напомняне за визията ѝ във Венеция, пише БГНЕС.