Вече не е блондинка: Памела Андерсън с изненадваща промяна в емблематичния си стил

Звездата Памела Андерсън, която винаги е впечатлявала феновете си като блондинка, се реши на дръзка промяна, с която изненада всички. Актрисата, позната с емблематичната си роля в "Спасители на плажа", направи своя дебют със смела нова прическа и цвят, който определено е необикновен. Андерсън се показа с новата си визия на Седмицата на модата в Париж и изпъкна по време на ревюто на Том Форд.

58-годишната актриса демонстрира своя нов стил - късо подстригана коса с леко небрежно излъчване.

За тоалета си Андерсън бе заложила на стилна и елегантна изчистена черна рокля без презрамки, блейзър в същия цвят и тъмни обувки с високи токчета.

Още: Драстично отслабнал: Ръсел Кроу предизвика голям фурор (СНИМКИ)

Според информация на Daily Mail, новата прическа на Андерсън е свързана с новата ѝ филмова роля, която ще започне да снима малко след края на Седмицата на модата във френската столица. По-рано тази година стана ясно, че Андерсън ще партнира на Стийв Куган във филма „Love Is Not The Answer“ – режисьорски дебют на Майкъл Сера. Засега не е ясно дали новата визия е свързана с тази роля или е по-дългосрочна промяна.

Според Vogue, вдъхновението зад новия цвят на косата идва от иконите на шведското кино – Гунел Линдблом и Биби Андершон. Зад самата прическа стои майсторът-стилист Джон Ноле.

Още: Тотална трансформация за Памела Андерсън: Сравниха я със скандинавска принцеса (ВИДЕО+СНИМКИ)