След операцията: Какво е състоянието на Брижит Бардо

Иконата на френското кино Брижит Бардо беше краткосрочно хоспитализирана за операция, но вече е у дома и се възстановява. Това съобщиха от нейния офис в изявление за АФП. Здравословното състояние на 91-годишната актриса, която живее в Сен Тропе в южната част на Франция, беше предмет на множество слухове през последните дни.

Бардо прекара няколко дни в частната болница „Сен Жан“ в Тулон, „за да се подложи на малка хирургична процедура, която премина особено добре“, съобщиха от офиса ѝ. „В момента тя си почива у дома си, няма да отговаря на никакви запитвания и би искала да благодари на всички за уважението към личното ѝ пространство и спокойствие“, добавиха от екипа ѝ.

Бардо също така пожела да „благодари на всички, които се интересуват от здравето ѝ, и да ги успокои“.

Звездата от „И Бог създаде жената“ и „Презрението“, която напусна киноиндустрията през 1973 г., заяви преди 90-ия си рожден ден, че живее в „тиха самота“, заобиколена от природата и е доволна, че „бяга от човечеството“, припомнят от БГНЕС.

Снимка: Getty Images

Винаги активна и с изключителна енергия

Винаги изключително активна и отдадена на многобройните си ангажименти, Брижит Бардо продължава да изненадва своите почитатели. Наскоро тя представи и своята най-нова творба – „BBcédaire“, книга, която актрисата е написала собственоръчно в периода между 2020 и 2025 година. Това произведение съчетава нейния неповторим стил, откровеност и чувствителност към темите, които я вълнуват. С него Бардо още веднъж доказва, че остава силен и вдъхновяващ глас – както в изкуството, така и в обществените каузи, които защитава вече десетилетия.

