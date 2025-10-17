Брижит Бардо влезе в болница заради тежко заболяване

Здравословното състояние на иконата на френското кино и ревностна активистка за правата на животните Брижит Бардо е "тревожно". В четвъртък, 16 октомври, вестник "Nice-Matin" съобщи, че 91-годишната актриса, наричана "BB", е хоспитализирана в частната болница "Сен Жан" в Тулон вече от три седмици, пише "ELLE". Според информацията на "Nice-Matin" хоспитализацията е била необходима поради "хирургична интервенция в рамките на тежко заболяване" на 91-годишната актриса.

Още: "Трябва да оставим талантливите мъже, докоснали дупе на момиче, да продължат живота си"

Засега естеството на "тежкото заболяване", което е причина за тревожното ѝ здравословно състояние, остава неизвестно. Медията пише още, че Брижит Бардо трябва да се върне в своя дом в Сен Тропе в следващите дни и да напусне частната болница "Сен Жан". Въпреки това, завръщането ѝ у дома ще бъде под строг медицински надзор, поради състоянието ѝ, което остава тревожно.

"Трудно е да ме съборят"

Снимка: Getty Images

Преди няколко месеца иконата Брижит Бардо говори за здравето си в интервю за BFMTV. Тогава 91-годишната актриса заяви, че не е "омекнала": "Имам голям късмет, защото имам огнен характер. Трудно е да ме съборят", сподели тя.

Още: На 90 години Бриджит Бардо призна: Омръзна ми да имам рожден ден!

Винаги много активна, особено в различните си ангажименти, Брижит Бардо наскоро представи и своята "BBcédaire" – книга, написана на ръка от актрисата между 2020 г. и 2025 г. Представена от издателство Fayard, тази книга се описва като "потапяне в личността на една жена, която е оставила следа в своето време с независимостта, ангажираността и смелостта си".