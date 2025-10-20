Напуснал БСП с мрачна прогноза за партията при следващи избори

БСП няма да влезе в парламента при следващи избори. Бойко Борисов е унижен от Делян Пеевски. ДПС - Ново начало няма да влезе пряко във властта, защото не иска да носи отговорност, а пък и сега управлява. Това каза в интервю пред БНР бившият член и бивш депутат от БСП Румен Гечев. Той посочи, че хората са свидетели на задълбочаване на политическия цинизъм. По думите му в България няма избори за Народно събрание, "като бит пазар сме".

За бившата си партия – БСП и позицията на ръководството на Столетницата коментира, че звучат ясно и цинично. "Означава, че петимата от БСП казват "Искаме да си останем министри по-дълго, каквото и да ни накарат ще вдигаме ръце и ще гласуваме", каза той.

Според Гечев Борсов е измамения и унижения. "А той се държа искрено, не е поза, беше искрено ядосан, но реакцията е била предвидена от екипа на Пеевски", каза още той.

Той прогнозира и бъдещето на БСП. "За съжаление аз членувах 45 години в БСП. Хората в партията си остават свестни, но за ужас на членовете ръководството дръпна в друга посока и моите приятели казват, че повече няма да гласуват за БСП. Реална е възможността БСП да не влезе в парламента при следващи избори", смята той.

"Има една, две партии, които привличат избиратели на БСП с програми, но има и нови партии и е възможно да се появят нови политически играчи. Тъжно е, че голяма членовете на БСП ще гласуват, но за кого е още рано, защото не знаем, кога ще бъдат изборите", каза Гечев.