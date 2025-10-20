Нови съмнения за изборните резултати в Пазарджик: Промени след ново въвеждане на протоколи

Изборните резултати от 19 секционни протокола от вота за общински съвет в Пазадржик са анулирани и ще бъдат въведени отново. Това става ясно от решение на Общинската избирателна комисия (ОИК), взето късно в неделя.

С определението ще се извърши повторно диктуване на данните от протоколи на СИК, тъй като в ОИК-Пазарджик е постъпило писмо от "Информационно обслужване" АД относно установени разлики при въвеждането на данните от протоколите на СИК за резултатите от проведените на 12 октомври нови избори за общински съветници в областния град. С писмото "Информационно обслужване" съобщава, че във връзка с писмо на ЦИК е извършено повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК, приети от ОИК-Пазарджик и предоставените от ЦИК на 16 октомври.

Още: Чистката в МВР заради Пазарджик: Даниел Митов оцеля, шефът на полицията подаде оставка след изборите

Извършено е компютърно сравнение на разликите от повторното въвеждане на данните от вота за общински съветници, при което се твърди, че е налице промяна в базата данни и персоналния състав на новия Общински съвет, обявен с решение от 13 октомври от ОИК – Пазарджик.

Снимка: БГНЕС

Общинската избирателна комисия е определила членове на комисията, които да извършат повторно диктуване на данните от протоколите на горецитираните СИК с погрешно въведена информация.

Изборите за нов Общински съвет бяха на 12 октомври, а първото заседание ще е на 23 октомври, припомня БТА.

Още: Местният вот, който разклати държавата: Кой спечели и кой загуби в Пазарджик?