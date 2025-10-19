Не работя с гадняри: Правилото на Дуейн Джонсън за успешна кариера

В края на 90-те и началото на новия век Дуейн "Скалата" Джонсън беше една от най-големите звезди в професионалния кеч и ключова фигура в легендарната "Attitude Era" на WWE. Когато реши да се откаже от този успех и да се пробва в киното, това беше огромен риск, но след няколко неуспешни опита той успя да изгради и втора бляскава кариера, а по-късно дори и трета – в музиката, след като песента му "You’re Welcome" от саундтрака на "Moana" спечели множество овации.

Принципите на Скалата

Пътят до върха в три различни сфери изисква не само талант, но и желязна дисциплина. Джонсън казва, че успехът му се дължи на ясни принципи, които следва неотклонно – включително и на снимачната площадка.

В интервю за eTalk, докато промотира коледния си филм "Red One" (2024), който продуцира чрез собствената си компания "Seven Bucks Productions", Джонсън разкри основното правило, което важи за всички негови проекти и партньори:

"Чувствам, че в Холивуд репутацията винаги върви преди нас", каза той. "Бях чувал, че Крис Евънс е страхотен човек – и това беше важно. Имаме политика в "Seven Bucks", която важи и за мен лично: вече не работим с гадняри."

"Red One" излезе за кратко по кината, преди да се появи в Amazon Prime точно навреме за празниците. В него Джонсън играе телохранителя на Дядо Коледа, а Евънс – хакер от "черния списък", като двамата се опитват да спасят похитения старец. За ролята си Джонсън е получил 50 милиона долара.

Иронично обаче, слухове от снимачната площадка твърдят, че самият Джонсън не винаги спазва собственото си правило. Според запознати той често закъснявал с по 7-8 часа, което значително увеличило бюджета на филма. Джонсън признава, че част от обвиненията са верни, но твърди, че някои истории са силно преувеличени.

Дали правилото "никакви гадняри" е само хубава фраза за медиите, остава спорно. Едно е ясно обаче – дори и с малко противоречия, Дуейн Джонсън продължава да работи по собствените си правила в Холивуд.