Ето кой седна на стола на Додик в Република Сръбска

Парламентът на Република Сръбска назначи Ана Тришич Бабич, близък сътрудник на Милорад Додик, чийто мандат бе отнет през август, за временен президент на автономната област, предава македонската медия "Либертас". Официално предложението беше от управляващото мнозинство, контролирано от Додик, а президентът на клуба от представители на неговия Съюз на независимите социалдемократи (СНСД), Сърджан Мазалица, обоснова предложението с необходимостта да се осигури функционирането на всички власти пред лицето на „противоконституционните действия на Съда на Босна и Херцеговина и Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина“, допълва "Независен".

Ана Тришич Бабич е политически съветник на Додик и е известна като негов верен сътрудник, а името й се запомня в контекста на избора на човек, който ще води преговорите за присъединяване с Европейския съюз от името на Босна и Херцеговина.

Какви са били идеите на Додик за негов наследник?

Идеята на Додик първоначално е била да назначи Желка Цвиянович на тази позиция, но той е трябвало да се откаже от нея след като е предупреден, че в такъв случай може да загуби човека си в държавното ръководство, защото избирателният закон на Босна и Херцеговина ясно предвижда несъвместимостта на заемането на две длъжности в държавни органи.

Той потвърди това преди парламентарното заседание, заявявайки пред медиите, че смята Цвиянович за най-доброто решение, но не иска „негодниците от Сараево“ да ѝ създават проблеми.

„Трябва да се уверим, че някой в ​​Сараево няма да помисли да ѝ отнеме мандата в президентството без никакво обяснение за каквото и да било“, каза Додик, опитвайки се да обясни защо непрекъснато променя решенията си, допълва още "Независен". ОЩЕ: Додик пак мъти водата в Босна и Херцеговина: Предлага трета автономна област