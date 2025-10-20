Годишните награди на Кеймбридж училищата в България отличават постиженията в чуждоезиковото обучение

Качественото образование отваря врати към нови хоризонти, излиза извън границите на познатото и предоставя възможност на хората по света да се развиват, да превръщат мечтите си в реалност и… да полетят. И ако новите методи, подходи и технологии в класната стая са двигателят, който задвижва самолета, то учителите и директорите са неговите пилоти. Хората, които с всеотдайност, търпение и любов показват правилната посока, мотивират учениците да се качат на борда и да изградят бъдещето си смело и уверено.

Затова техният принос към развитието на образованието у нас заслужава признание. Именно тази мисия стои зад Годишните награди за образование 2025 на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. За поредна година ще бъдат отличени преподаватели, директори, училища, езикови центрове и проекти, които вдъхновяват учениците и цялата общност да достигат нови висоти и очертават посоката, по която да върви чуждоезиковото образование в страната.

Категории и примери за вдъхновяващи постижения

Наградите включват седем ключови категории, в които всеки може да подаде своя кандидатура или да номинира колега. Сред тях са „Училище на годината“, „Езиков център на годината“, „Отговорник на годината“, „Учител на годината“ и „Директор на годината“. А за да насърчи иновациите и екологичната отговорност, Асоциацията ще излъчи победители и в категориите „STEM проект на годината“ и „Еко проект на годината“.

Миналата година например учениците от СУ „Димитър Талев“ – Добрич, се впуснаха в необикновено пътешествие назад във времето – чак до Древен Египет. Те се превърнаха в разказвачи, програмисти, математици, екскурзоводи и творци на модели, като чрез мултидисциплинарни задачи откриха тайните на историята, географията, математиката и дори на изкуствения интелект. Проектът впечатли журито с креативност и иновативен подход и заслужено спечели първо място в категорията „STEM проект на годината“ за 2024 г.

Също толкова вдъхновяващи бяха и учениците от ОУ „Христо Никифоров“ – Ловеч, които изследваха екологичния статус на своето училище. Те анализираха потреблението на електроенергия и вода, взеха проби от река Осъм и проучиха състоянието на околната среда. Така придобиха ценни знания за връзката между човека, природата и климата – и заслужено се наредиха сред победителите в категорията „Еко проект на годината“.

Журито и церемонията

Тази година кандидатурите ще бъдат оценявани от доказани авторитети в сферата на образованието, комуникациите и журналистиката:

Георги Милков – журналист, международен репортер, военен кореспондент, телевизионен водещ и главен редактор;

Надежда Николчева – заместник-директор по учебната дейност на Първа английска езикова гимназия – София;

Траян Траянов – изпълнителен директор на Фондация „Заедно в час“;

Георги Тошев – журналист, продуцент и автор с впечатляваща кариера в България и чужбина, носител на отличието „Златно перо“.

Победителите ще бъдат обявени на официална церемония на 4 декември 2025 г. в Старосел. Освен почетните трофеи, те ще получат и признание в национален мащаб – защото добрите примери и практики трябва да бъдат споделяни. Те вдъхновяват, променят съдби и ни помагат да градим бъдещето заедно – по-силни, обединени и уверени в посоката си.

Повече информация за наградите можете да намерите тук.