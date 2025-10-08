След всички драми: Мартин от "Ергенът" се върна при бившата (СНИМКА)

"Никога не казвай никога" би трябвало да бъде мотото на един от най-коментираните досега риалити участници - Мартин Николов, който направи финала на "Ергенът" 4 незабравим. След скандала с Даниела Рупецова и категоричното му мнение, че трудно би се доверил отново на някоя жена, той даде втори шанс на бившата си половинка Йоана, която отряза по време на риалити формата. Двамата гостуваха в подкаста на Слави Туджаров и Неделчо Богданов, където официално разкриха, че са се събрали като двойка.

Отново заедно

Мартин обясни, че досега в живота му определя Йоана като най-искрената и чиста любов, която е имал. Той уточни, че след края на "Ергенът" не се е чувал и виждал с нея около 5-6 месеца, като само веднъж са се засекли случайно в заведение.

"Дадох си сметка, че като имаш такива чувства към някого, не е ли редно да ги подновиш и да опиташ отново. Защото виждах, че не съм я забравил и реших да потърся контакт с нея. Ако тя е склонна да ми прости някои неща, които съм направил. Също както и аз имам да простя на нея... И да пробваме да оправим нещата, защото след предаването осъзнах много неща. Та нека да опитаме".

Изглежда, че "старата любов ражда не хваща" и въпреки лошото от миналото двамата са готови да забравят. "Не е много приятно това, което аз ѝ причиних", призна си Мартин, който попита дали Йоана му е простила. "Очевидно, за да съм до теб...", беше нейният отговор.

" То такъв мъж изпуска ли се", каза с усмивка Елвиса, а младата дама не му остана длъжна. "Не, ти видя, че такава жена не се изпуска... Аз съм по-добра", надпреварваха се двамата.

"Нека тя е по-добрата и по-красивата половинка.", последно каза Мартин.