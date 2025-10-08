Войната в Украйна:

След всички драми: Мартин от "Ергенът" се върна при бившата (СНИМКА)

08 октомври 2025, 13:59 часа 0 коментара
След всички драми: Мартин от "Ергенът" се върна при бившата (СНИМКА)

"Никога не казвай никога" би трябвало да бъде мотото на един от най-коментираните досега риалити участници - Мартин Николов, който направи финала на "Ергенът" 4 незабравим. След скандала с Даниела Рупецова и категоричното му мнение, че трудно би се доверил отново на някоя жена, той даде втори шанс на бившата си половинка Йоана, която отряза по време на риалити формата. Двамата гостуваха в подкаста на Слави Туджаров и Неделчо Богданов, където официално разкриха, че са се събрали като двойка. 

Отново заедно

Мартин обясни, че досега в живота му определя Йоана като най-искрената и чиста любов, която е имал. Той уточни, че след края на "Ергенът" не се е чувал и виждал с нея около 5-6 месеца, като само веднъж са се засекли случайно в заведение.

Още: Трагедия и отвратителна история: Мартин Елвиса с разтърсващ коментар за "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: Надкаст/YouTube, стопкадър

"Дадох си сметка, че като имаш такива чувства към някого, не е ли редно да ги подновиш и да опиташ отново. Защото виждах, че не съм я забравил и реших да потърся контакт с нея. Ако тя е склонна да ми прости някои неща, които съм направил. Също както и аз имам да простя на нея... И да пробваме да оправим нещата, защото след предаването осъзнах много неща. Та нека да опитаме".

Изглежда, че "старата любов ражда не хваща" и въпреки лошото от миналото двамата са готови да забравят. "Не е много приятно това, което аз ѝ причиних", призна си Мартин, който попита дали Йоана му е простила. "Очевидно, за да съм до теб...", беше нейният отговор.

Още: Пазиха го в тайна: Няма да повярвате кой Ерген е станал баща преди три месеца

" То такъв мъж изпуска ли се", каза с усмивка Елвиса, а младата дама не му остана длъжна. "Не, ти видя, че такава жена не се изпуска... Аз съм по-добра", надпреварваха се двамата.

"Нека тя е по-добрата и по-красивата половинка.", последно каза Мартин. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
връзки Мартин Николов Йоана Илиева Ергенът
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес