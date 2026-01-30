Нежелан от Слот на "Анфийлд" прави фурор във Фрация, докато Ливърпул играе с халфове в защита

Докато Ливърпул продължава да среща сериозни трудности в първенството, един от бившите възпитаници на академията им се прославя другаде след много дискусионното си напускане миналото лято. Както е известно, мърсисайдци преживяват труден сезон, като след 23 изиграни мача те се намират на 14 точки от лидера в класирането Арсенал. Тимът на Арне Слот изостана още повече след загубата с 2:3 от Борнемут миналата събота.

Слот не даде шанс на талант на Ливърпул и сега плаща цената

След като головете на Виржил ван Дийк и Доминик Собослай неутрализираха ранния натиск на Борнемут, Амин Адли отбеляза победния гол в добавеното време и разби сърцата на Ливърпул. Напрегнатият график на клуба е допринесъл за липсата на концентрация, според Слот, който е трябвало да се бори с нарастващи проблеми с контузии и липса на дълбочина в определени зони на терена. Напоследък натоварването върху халфовете на мърсисайдци е голямо, което повдига допълнителни въпроси около лятната продажба на Тайлър Мортън.

Мортън блести в Лига 1 с Лион

Мортън, който завърши академията на клуба, след като се присъедини към него на 7-годишна възраст, дебютира в първия отбор под ръководството на Юрген Клоп и показа частици от своя блясък. Той успя да впечатли съотборниците си и феновете, като един от най-добрите халфове през последните години - Тиаго Алкантара, му предрече велико бъдеще. Миналият сезон обаче беше разочароващ за Мортън под ръководството на Арне Слот. Той записа само пет участия във всички турнири през 2024/25, като всичките бяха за купата. 23-годишният играч искаше да има редовна роля, така че трансферът му за 15 милиона паунда в Лион от Лига 1 беше логичен за всички страни по това време.

Но тъй като Ливърпул продължава да се бори за дълбочина в състава си, може да се каже, че на отбора липсва играч от калибъра на Мортън в халфовата линия, тъй като младият английски национал продължава да опровергава скептиците. Халфът, който се доказа като един от най-добрите играчи в Лига 1 досега през този сезон, отбеляза гол и асистенция при победата на Лион с 5:2 над Мец в неделя, само ден след като полузащитникът Ватару Ендо влезе като резерва и игра като централен защитник редом с Вържил ван Дайк.

След като напусна "Анфийлд", Мортън даде ексклузивно интервю за SportBible, в което коментира отношенията си с Арне Слот. Според него нидерландският специалист е нямал доверие в способностите му и затова не го е пускал често в игра. Англичанинът сподели още, че няколко пъти е разговарял с треньора си, тъй като не е бил съгласен с игровото време, което получава. Слот обаче така и не си променил мнението, въпреки че Мортън дал всичко по силите си, за да остане във форма и психически фокусиран, за да може да бъде на разположение при нужда.

