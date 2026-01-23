Сватбата на Селена Гомес за малко да бъде съсипана (СНИМКА+ВИДЕО)

Комикът и актьор Мартин Шорт разкри забавна и леко шокираща история от сватбата на своята колежка от "Only Murders in the Building" - Селена Гомес. В сряда, 21 януари, 75-годишният актьор гостува в "Jimmy Kimmel Live!", където призна, че по невнимание почти е съсипал сватбената торта на младоженците. Припомняме, че изпълнителката на "Good for you" и музикалният продуцент Бени Бланко сключиха брак на 27 септември на романтична церемония в Санта Барбара, Калифорния. Сред гостите бяха близки приятели и звезди, а Шорт дори изнесе реч заедно със Стив Мартин.

Martin Short Nearly Derailed Selena Gomez and Benny Blanco’s Wedding Reception With Frosting Faux Pas: ‘Everything Was Perfect… Except’https://t.co/EUZzGDxhVD — billboard (@billboard) January 22, 2026

Почти провал

"Сватбата беше перфектна и изключително красива… всичко беше идеално, с изключение на една случка по време на приема", започна разказа си Шорт.

По думите му тържеството било мащабно - с големи шатри и обособени кътове за сядане. В един от тях се била събрала групата от "Only Murders in the Building" - около 12 души, сред които Пол Ръд и съпругата му Джули.

"До нас имаше сватбена торта, но тя беше малка. Предположих, че за всяка група има отделна торта", обясни Шорт, разсмивайки публиката.

Часове по-късно официалното разрязване все още не било започнало, а Стив Мартин се канел да си тръгва. "Може би бях изпил един коктейл… не знам", пошегува се актьорът. "Казах му: "Стив, не можеш да си тръгнеш, без да хапнеш парче сватбена торта." Държах вилица и просто… я разрязах."

В този момент всички около него започнали да викат: "Марти!", защото се оказало, че това е истинската сватбена торта.

На екрана в студиото била показана снимка на тортата с надпис "Just Married", на която ясно се виждали отрязаното парче и следите от вилица, предизвиквайки въздишки от публиката.

Martin Short mistakenly cut Selena Gomez and Benny Blanco's wedding cake before it was served to guests.



"There was a cake, a wedding cake by our section, but it was a small wedding cake. I just assumed that there was a wedding cake for each section in the back. So, after, you… pic.twitter.com/c3RLXtJXxm — CONSEQUENCE (@consequence) January 22, 2026

"Опитах се да я оправя с вилица", призна Шорт. "Беше зле. А това се случи около час, преди да я поднесат." В паниката си той дори се обърнал към Пол Ръд с думите: "Какво правим сега - просто си тръгваме ли?"

Скоро били извикани сватбеният координатор и главният готвач. Шорт описа последния като французин и с усмивка го имитира: "Той каза: "Какво, по дяволите, се е случило тук?!"

В крайна сметка екипът направил "хирургическа намеса" върху тортата. "Заприлича на холивудска сватбена торта - красива, просто с малко корекции", разказа актьорът под бурен смях.

Показана беше и снимка на младоженците - Селена Гомес, която Шорт с обич нарича "моето друго дете", и Бени Бланко. Тортата била леко завъртяна под ъгъл и изглеждала напълно безупречно.

"Стив беше толкова шокиран от случилото се, че му се върна цветът в лицето", пошегува се още Шорт. А след инцидента постоянно повтарял: "Не можем да казваме на Селена." На което Стив Мартин предложил: "Може би след месец-два."

Гомес и Бланко се ожениха на приказна церемония, облечени в тоалети по поръчка на Ralph Lauren. Сред гостите били и други близки приятели на двойката като Тейлър Суифт и Ед Шийрън.

Селена обяви щастливата новина в Instagram с надпис на датата, споделяйки поредица от снимки от един от най-щастливите дни в живота си, припомнят от "People".

