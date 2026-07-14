Кабинетът "Радев":

Целувката между Брад Пит и Инес де Рамон, която развълнува интернет (СНИМКИ)

14 юли 2026, 7:47 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Целувката между Брад Пит и Инес де Рамон, която развълнува интернет (СНИМКИ)

Брад Пит и Инес де Рамон изглеждат по-щастливи от всякога. Двойката, която е заедно от няколко години, беше забелязана на поредния мач от Световното първенство по футбол. Пит и Де Рамон бяха с Пенелопе Крус и Хавиер Бардем, докато групата разговаряше и гледаше мача между Испания и Белгия. Пит носеше футболна фланелка на САЩ, слънчеви очила и бейзболна шапка, обърната назад. Що се отнася до Де Рамон, тя почете собственото си наследство, като носеше футболна фланелка на Испания с къси ръкави. 

Пит и де Рамон изглеждаха щастливи и непринудени заедно, като през целия мач двамата се държаха за ръце. В един момент двамата си размениха страстна целувка, за която интернет потребителите не спират да говорят.

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Натовареният месец на двойката

Лятото на Пит и Де Рамон е особено натоварено. През юни двойката беше заснета на друго спортно събитие – "Ролан Гарос". Пит и де Рамон се прегръщаха и се държаха за ръце през цялото събитие, показвайки, че връзката им е стабилна. По-късно този месец двойката беше сред гостите и на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси, която се състоя в "Медисън Скуеър Гардън" и на която присъстваха 1000 от най-известните личности в индустрията, пише "HOLA".

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Брад Пит звезди целувка Инес де Рамон
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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