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"Ще си понеса последствията": Светкавична глоба за Александър Кадиев заради клипче извън закона (ВИДЕО)

13 юли 2026, 15:24 часа 0 коментара
Снимка: Александър Кадиев/Facebook
"Ще си понеса последствията": Светкавична глоба за Александър Кадиев заради клипче извън закона (ВИДЕО)

Българският актьор и телевизионен водещ Александър Кадиев получи светкавична глоба от полицията заради това, че е заснел клип, докато шофира. Видеото в последните часове придоби огромна популярност, поради факта, че Кадиев управлява автомобила си и снима видео, докато навън вилнее буря, но не само - дъщеря му е на предната седалка, без специално столче или седaлка, а предпазният колан е свален върху краката ѝ.

Клипчето, качено от самия Кадиев в социалните му мрежи, бързо предизвика вълна от недоволство. Потребители го порицаха, че е безотговорен, несериозен и дава изключително лош пример не само на собственото си дете, но и на всички негови последователи и фенове.

Клипче вчера, глоба днес

Днес Кадиев качи ново видео, в което показва как полицията го глобява. "Явно живеем в държава, в която всички може да си ползват телефоните по време на шофиране, обаче ако някой друг го ползва, проблемът е огромен, при положение че, пак казвам, не съм карал нито по огромни пътища и бързо, нито съм ползвал телефона в критична ситуация. Но, да речем... ок, виновен съм.", казва Кадиев в новия клип.

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"Записвам ви това видео, за да видите, че законът работи за всички.", казва Кадиев и добавя: "И сега ще си понеса последствията". Според Кадиев все пак има добра новина в цялата ситуация и тя е, че българската полиция си върши работата.

Кадиев получва глоба от 51 евро, а от талона му ще бъдат отнети 8 точки.

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глоба шофиране полиция Александър Кадиев
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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