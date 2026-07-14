Тази жена е пълно копие на Ерлинг Холанд! По улиците я спират, за да сравняват снимки (ВИДЕО)

Запознайте се с Анастасия Костромитина – руската манекенка, която стана хит в интернет като двойничка на Ерлинг Холанд. Трудно е да се отвлече вниманието на футболните фенове от Световното първенство. Но докато Ерлинг Холанд бележи голове, показва мускулите си и изпълнява типичните за викингите празненства, някой друг – също толкова рус и също толкова впечатляващ – се превърна в изненадващ интернет феномен. И няма нужда от футболни обувки!

Запознайте се с 24-годишната Анастасия Костромитина. Тя е руски модел, който, както изглежда, прилича толкова много на Ерлинг Холанд от Норвегия и "Манчестър Сити", че социалните медии направо полудяха. Instagram, TikTok, X – където и да погледнете, всички се заглеждат два пъти. Шегите за "отдавна изгубената близначка" на Холанд се разпространиха като пожар. Някой дори попита дали вселената случайно не е натиснала бутона за размяна на половете.

Не става дума само за няколко фенове, които си правят шеги. Публикациите ѝ вече събират милиони гледания, а коментарите ѝ са пълни с "ДНК тест не е необходим" и "Брат от друга майка". И, разбира се, постоянната шега: "Това близначката на Холанд ли е?".

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Моментът е идеален, тъй като Норвегия се представи фантастично на Световното първенство. С интереса към Холанд на рекордно високо ниво, всичко, свързано с него, се превръща в мигновена новина. Приликата, която някога е предизвиквала няколко усмивки сред приятелите, сега е пълноценна интернет сензация по време на Световното първенство.

Коя е Анастасия Костромитина?

Тя работи като модел в Москва от години, още преди да стане известна в интернет. Подписала е договор с модната агенция MOTION и е сътрудничила с големи марки като Dyson, Uniqlo, Clarins и Lamoda. Участва в класически фотосесии за мода, красота и лайфстайл.

Анастасия обаче не се озова в центъра на такава слава в социалните медии заради някаква кампания или изява на подиума. Какво всъщност даде начало на всичко? Едно забавно Instagram Reel, заснето с помощта на майка ѝ. Анастасия улови напълно интензивния поглед на Холанд, сериозните му изражения и характерните му празненства. Цялата атмосфера. Видеото се разпространи мигновено. Реакционни клипове, репостове, милиони прегледи – клипът се разрасна като снежна топка.

Теорията за "отдавна изгубения близнак"

Забавното е, че тя невинаги е харесвала да я наричат двойничка на Холанд. В интервюта разказва, че чува това сравнение от повече от четири години. В началото ѝ се е струвало странно. Всъщност дори я е дразнело малко. "Преминах през всички етапи на отричане", признава тя. Но в крайна сметка си каза: ако не можеш да победиш интернет, присъедини се към него.

Сега просто се смее на това. Ако трябва да приличаш на някого, защо да не е "един от най-великите спортисти в света".

Приликата е удивителна

Честно казано, лесно е да се разбере защо хората се вълнуват толкова. И двамата са високи, атлетични, имат впечатляващи сиво-сини очи, изразени скули и същия сериозен поглед. Добавете към това и дългата руса коса, и вероятно не бихте могли да упрекнете някого, че си мисли, че Холанд има сестра, за която никога не е разказвал на никого.

Естествено, социалните медии издигнаха нещата на съвсем друго ниво. Някои фенове са убедени, че двамата са били разделени при раждането. Други се шегуват, че Холанд работи като модел на черно, когато не е на терена. Един от най-популярните коментари гласи: "Най-убедителното двойничество със знаменитост, което някога съм виждал."

Очевидно дори самият Холанд е забелязал тази мания и се е включил в шегите, докато меметата за Световното първенство продължават да се разпространяват.

От рекламните кампании до центъра на славата

Бързата слава на Анастасия напълно промени онлайн живота ѝ. Видеоклиповете ѝ с мемета за Холанд са навсякъде, а репортерите се редят на опашка, за да я попитат как се чувства, след като изведнъж се превърна в най-известната двойничка във футбола. Сега тя приема всичко това с лекота и нарича цялата ситуация "неочаквана възможност".

Но ето и обрата: преди всичко това тя дори не е голяма футболна фенка. Вирусната популярност я кара да прояви любопитство към мачовете на Норвегия. Тя споделя, че с удоволствие би позирала за селфи с него, ако някога се срещнат, макар че съвместна фотосесия засега остава само мечта.

Подхранване на теорията за двойника

Хората, които си приличат, винаги са привличали вниманието в интернет, но това, което прави този случай уникален, е колко истински изглежда — без приложение за размяна на лица, без AI филтър, просто чиста случайност (и, явно, силни гени). В епоха, в която толкова много вирусни снимки са цифрово манипулирани, тази е изключително убедителна. Така че, що се отнася до непредсказуемостта, Анастасия Костромитина, която стана вирусна като "близначката" на Холанд, печели първото място.

И ето още една любопитна подробност: учените твърдят, че шансът да срещнете своя двойник е около един на 135. Всеки човек, средно, има седем двойници някъде по света. Освен ако някой не събере Анастасия и Холанд в една стая за снимка, можете да сте сигурни, че шегите и дивите теории ще продължат да се сипят.