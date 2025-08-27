Съпругата на Брус Уилис: Наложи се да вземем едно от най-тежките решения

Ема Хеминг Уилис разкрива подробности за живота ѝ със съпруга ѝ Брус Уилис, който е диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD). През март 2022 г. семейство Уилис разкри, че Брус е диагностициран с афазия, езиково разстройство, което засяга способността за общуване, и се оттегля от актьорската кариера. Малко по-малко от година по-късно 47-годишната Ема разкри диагнозата FTD на съпруга си.

Снимка: Getty Images

В емоционално интервю с Даян Сойър, озаглавено "Ема и Брус Уилис: Неочакваното пътуване", излъчено в пълния си вариант във вторник, 26 август, авторката, активистка и майка на две деца разказа повече за това как се е променил животът им, откакто на 70-годишния Брус е била поставена диагнозата FTD.

"Брус е в много добро здраве като цяло, знаете ли. Само мозъкът му го подвежда", каза Ема на Сойър, според ABC News. "Езикът му се губи и ние се научихме да се адаптираме", каза тя. "Имаме начин да общуваме с него, който е просто различен, по-различен." Тя смята, че Уилис я разпознава. "Знам, че е така. Когато сме с него... той се развеселява", каза тя и добави, че той все още има забележима връзка с петте си дъщери. "Той ни държи за ръцете. Ние го целуваме. Ние го прегръщаме", каза Ема. "Той отвръща на нашите чувства. Знаете ли, той е влюбен."

"И това е всичко, от което се нуждая, разбирате ли?", каза тя. "Не ми е нужно да знае, че съм негова съпруга, че сме се оженили на този ден и че това е... Не ми е нужно нищо от това. Просто искам да чувствам, че имам връзка с него. И я имам."

Ранни прояви на болестта

Ема обясни на Сойър, че ранните признаци на състоянието му са се проявили в промени в личността. "За човек, който е много разговорлив и много ангажиран, той беше малко по-тих", обясни тя. "И когато семейството се събираше, той просто леко изчезваше. Стана "безразличен" и "отдалечен". Чувствах се малко отчуждена, малко студена, не като Брус, който е много топъл и нежен. Да стане точно обратното беше тревожно и плашещо", призна Ема. "Не разбирах какво се случва и си мислех: "Как мога да остана в брак, който не е такъв, какъвто беше?".

Тя отбеляза също, че детското му заекване се появило отново, а на работа той започнал "да пропуска реплики и сигнали и понякога изглеждал объркан, а никой не знаел защо".

След като получава диагнозата, Ема е информирана, че "няма надежда" и няма лек. "Да си тръгна оттам без... нищо, просто нищо. С диагноза, която не можех да произнеса. Не разбирах какво е", каза тя и добави: "Бях толкова паникьосана. Помня само, че чух това и нищо друго. Беше като свободно падане."

Снимка: Getty Images

Що се отнася до реакцията на Брус към диагнозата, тя каза на Сойър: "Не мисля, че Брус някога е свързал нещата." След това "доста бързо" разказала на малките им дъщери за диагнозата му. "Винаги съм била много отворена с момичетата. Никога не съм искала да мислят, че той не им обръща внимание", каза тя. "Беше облекчение, като: "Добре, сега разбрахме, сега наистина разбираме какво се случва."

Тя започнала да изолира семейството си, защото разбрала, че шумът може да предизвика възбуда. В резултат на това спряла да организира игри и нощувки в дома им за Мейбъл и Евелин. "Не знаех дали родителите ще се чувстват комфортно да оставят децата си в нашия дом", обясни тя. "Изолирах цялото ни семейство и това беше умишлено... Беше трудно време."

Едно от най-трудните решения

Снимка: tallulah willis/Instagram

Ема трябва да вземе и друго важно решение за дъщерите си, което описа като "едно от най-трудните решения, които съм вземала". Тя е преместила съпруга си в друга, едноетажна къща, където той може да получава денонощни грижи. Тя каза на Сойър, че всеки ден закусва и вечеря с него. Ема Хеминг Уилис, че семейството ѝ все още преживява "моменти", в които Брус проявява харизматичната си личност.

"Това е неговият смях, нали? Той има такъв сърдечен смях", каза Ема. "И понякога виждаш този блясък в очите му или тази усмивка. Просто се пренасям." През сълзи тя добави: "И е трудно да се види, защото толкова бързо, колкото се появяват тези моменти, толкова бързо и изчезват", добави тя.

И въпреки предизвикателствата, които поставя диагнозата на Брус, "аз съм благодарна", каза Ема на Сойър. "Благодарна съм, че съпругът ми все още е тук.", пише "People".