Войната в Украйна:

Съпругата на Брус Уилис: Наложи се да вземем едно от най-тежките решения

27 август 2025, 08:06 часа 0 коментара
Съпругата на Брус Уилис: Наложи се да вземем едно от най-тежките решения

Съдържание:

Ема Хеминг Уилис разкрива подробности за живота ѝ със съпруга ѝ Брус Уилис, който е диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD). През март 2022 г. семейство Уилис разкри, че Брус е диагностициран с афазия, езиково разстройство, което засяга способността за общуване, и се оттегля от актьорската кариера. Малко по-малко от година по-късно 47-годишната Ема разкри диагнозата FTD на съпруга си.

Снимка: Getty Images

В емоционално интервю с Даян Сойър, озаглавено "Ема и Брус Уилис: Неочакваното пътуване", излъчено в пълния си вариант във вторник, 26 август, авторката, активистка и майка на две деца разказа повече за това как се е променил животът им, откакто на 70-годишния Брус е била поставена диагнозата FTD.

Още: Нови емоционални кадри на Брус Уилис, които феновете му чакаха дълго (СНИМКИ)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

"Брус е в много добро здраве като цяло, знаете ли. Само мозъкът му го подвежда", каза Ема на Сойър, според ABC News. "Езикът му се губи и ние се научихме да се адаптираме", каза тя. "Имаме начин да общуваме с него, който е просто различен, по-различен." Тя смята, че Уилис я разпознава. "Знам, че е така. Когато сме с него... той се развеселява", каза тя и добави, че той все още има забележима връзка с петте си дъщери. "Той ни държи за ръцете. Ние го целуваме. Ние го прегръщаме", каза Ема. "Той отвръща на нашите чувства. Знаете ли, той е влюбен." 

"И това е всичко, от което се нуждая, разбирате ли?", каза тя. "Не ми е нужно да знае, че съм негова съпруга, че сме се оженили на този ден и че това е... Не ми е нужно нищо от това. Просто искам да чувствам, че имам връзка с него. И я имам."

Ранни прояви на болестта

Ема обясни на Сойър, че ранните признаци на състоянието му са се проявили в промени в личността. "За човек, който е много разговорлив и много ангажиран, той беше малко по-тих", обясни тя. "И когато семейството се събираше, той просто леко изчезваше. Стана "безразличен" и "отдалечен". Чувствах се малко отчуждена, малко студена, не като Брус, който е много топъл и нежен. Да стане точно обратното беше тревожно и плашещо", призна Ема. "Не разбирах какво се случва и си мислех: "Как мога да остана в брак, който не е такъв, какъвто беше?".

Още: Болестта на Брус Уилис си взе своето, семейството му дава най-много сили

Тя отбеляза също, че детското му заекване се появило отново, а на работа той започнал "да пропуска реплики и сигнали и понякога изглеждал объркан, а никой не знаел защо".

След като получава диагнозата, Ема е информирана, че "няма надежда" и няма лек. "Да си тръгна оттам без... нищо, просто нищо. С диагноза, която не можех да произнеса. Не разбирах какво е", каза тя и добави: "Бях толкова паникьосана. Помня само, че чух това и нищо друго. Беше като свободно падане."

Още: "Аз наистина съм един обикновен човек, който живя благословен живот"

Снимка: Getty Images

Що се отнася до реакцията на Брус към диагнозата, тя каза на Сойър: "Не мисля, че Брус някога е свързал нещата." След това "доста бързо" разказала на малките им дъщери за диагнозата му. "Винаги съм била много отворена с момичетата. Никога не съм искала да мислят, че той не им обръща внимание", каза тя. "Беше облекчение, като: "Добре, сега разбрахме, сега наистина разбираме какво се случва."

Още: Дъщерята на Брус Уилис даде нови подробности за състоянието на баща си

Тя започнала да изолира семейството си, защото разбрала, че шумът може да предизвика възбуда. В резултат на това спряла да организира игри и нощувки в дома им за Мейбъл и Евелин. "Не знаех дали родителите ще се чувстват комфортно да оставят децата си в нашия дом", обясни тя. "Изолирах цялото ни семейство и това беше умишлено... Беше трудно време."

Едно от най-трудните решения

Снимка: tallulah willis/Instagram

Ема трябва да вземе и друго важно решение за дъщерите си, което описа като "едно от най-трудните решения, които съм вземала". Тя е преместила съпруга си в друга, едноетажна къща, където той може да получава денонощни грижи. Тя каза на Сойър, че всеки ден закусва и вечеря с него. Ема Хеминг Уилис, че семейството ѝ все още преживява "моменти", в които Брус проявява харизматичната си личност.

Още: Клип с Брус Уилис и малката му дъщеря разплака феновете му (ВИДЕО)

"Това е неговият смях, нали? Той има такъв сърдечен смях", каза Ема. "И понякога виждаш този блясък в очите му или тази усмивка. Просто се пренасям." През сълзи тя добави: "И е трудно да се види, защото толкова бързо, колкото се появяват тези моменти, толкова бързо и изчезват", добави тя.

И въпреки предизвикателствата, които поставя диагнозата на Брус, "аз съм благодарна", каза Ема на Сойър. "Благодарна съм, че съпругът ми все още е тук.", пише "People".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Брус Уилис Ема Хеминг Уилис
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес